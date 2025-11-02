Actualités
Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
Moussa Niakhaté, défenseur de l’OL (Photo by Cyril Lestage / DPPI via AFP)

OL : Moussa Niakhaté loue Paulo Fonseca et le reste du groupe

    • Comptant parmi les leaders de l'effectif, Moussa Niakhaté est une voix qui compte à l'OL. Vendredi, il avait un message fédérateur et laudateur à faire passer.

    C'est presque un débat philosophique. Peut-on être frustré du début d'exercice 2025-2026 de l'OL en sachant d'où il revient ? Ce sont finalement davantage les scénarios des rencontres perdues ou non gagnées qui font grincer des dents, plus que le contenu en lui-même et les résultats. Aujourd'hui, l'OL est cinquième de Ligue 1, et c'est ce qu'ont rappelé Paulo Fonseca et Moussa Niakhaté.

    "Je sens que j'ai énormément progressé sous ses ordres"

    Le Sénégalais, quelques jours après le nul déconcertant au Paris FC (3-3), a cherché à envoyer un message très positif, voire laudateur, mettant en avant son entraîneur et l'ensemble du vestiaire lyonnais. "On a des jeunes qui rêvent, qui ont la chance d’avoir un coach comme Paulo Fonseca. Personnellement, je sens que j’ai énormément progressé sous ses ordres, a-t-il clamé. On ne pensait peut-être pas avoir 19 points, mais n’est pas surpris de ce qui se passe aujourd’hui. La mentalité du groupe est incroyable, potentiellement l’une des meilleures que j’ai connues. C’est pour ça qu’on joue et que se débrouille aussi bien. Maintenant, l'exigence a augmenté et tout le monde en veut plus."

    Pense-t-il que le Portugais a davantage la mainmise sur le collectif rhodanien qu'en 2024-2025 ? Parvient-il à mieux faire adhérer à ses idées ? "Dès qu'il est arrivé (en janvier 2025), nous étions déjà à l'écoute. On a aussi fait de bonnes performances la saison dernière. La différence, c'est que là, il a pu faire la préparation, et ça s'est ressenti au niveau défensif notamment, a insisté le défenseur central. Sur la partie offensive, il avait déjà inculqué ses principes, même s'il a dû les redonner."

    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL : Šulc, un faux 9 pour une vraie bonne idée ?
    1. Juni38
      Juni38 - dim 2 Nov 25 à 15 h 11

      Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute.

