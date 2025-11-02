Première Ligue : l'OL Lyonnes reste seul au sommet

En dominant le Paris FC samedi, l'OL Lyonnes a montré qu'il n'avait pas d'équivalent en France. Le club est bien installé en tête de la Première Ligue.

Après le 6 à 1 infligé au Paris Saint-Germain en tout début de saison, l'OL Lyonnes passait un second test en championnat. Samedi soir, il recevait le Paris FC, l'autre principal concurrent en Première Ligue. Une partie difficile à préparer pour le staff, qui devait composer avec les retours disparates de la trêve internationale. Les Fenottes n'ont pas convaincu, mais même en n'affichant pas leur meilleur visage, elles ont fini par l'emporter.

En rectifiant la donne à la pause, Jonatan Giráldez a redonné de l'énergie à son équipe, notamment grâce aux changements à l'heure de jeu. Les Lyonnaises n'auront peu eu énormément d'occasions, mais en trouvant plus de profondeur et en modifiant certains positionnements, elles ont trouvé la faille grâce à Tabitha Chawinga. À un quart d'heure du terme, la Malawite a parfaitement négocié un long ballon d'Ingrid Engen.

Jusqu'ici, tout va bien

1 à 0 dans une affiche décrite comme "difficile" par les acteurs, les Rhodaniennes poursuivent leur marche vers la phase finale. Aujourd'hui, après six journées, elles possèdent dix-huit points, soit trois de plus que leur rival le plus proche, le PSG. Jusqu'ici, tout va bien pour les championnes de France en titre, qui ont aussi remporté leurs deux parties en Ligue des champions.

Le prochain rendez-vous à cocher aura lieu le mardi 11 novembre, avec la réception de Wolfsburg. Une troisième journée de coupe d'Europe qui interviendra quatre jours après un déplacement à Montpellier (vendredi 7 novembre). Avec toujours cette idée d'une formation en mission pour gagner la D1 certes, mais aussi s'inviter dans les hauteurs de la Ligue des champions.