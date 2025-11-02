OL : Šulc, un faux 9 pour une vraie bonne idée ?

Positionné en numéro 9 depuis deux matchs, Pavel Šulc a d'abord eu du mal contre Strasbourg, avant de s'illustrer contre le Paris FC. Est-il la solution à ce poste à court terme ?

D'après le site Transfermarkt, Pavel Šulc compte quinze rencontres en tant qu'avant-centre dans sa carrière. Il a inscrit neuf buts dans cette position, dont deux avec l'OL mercredi contre le Paris FC (3-3). Depuis deux rencontres, Paulo Fonseca a installé le Tchèque dans un rôle assez inhabituel pour lui. Davantage utilisé comme milieu offensif ou ailier droit, l'ancien footballeur de Plzen est sollicité différemment ces derniers jours.

Est-ce dû à un manque de solution(s) à ce poste pour le staff lyonnais ? Avec Enzo Molebe et Martin Satriano, voire Alejandro Gomes Rodríguez lorsqu'il était là, on peut pourtant penser qu'il a d'autres options. Mais visiblement, aucune des trois n'a pleinement convaincu l'entraîneur et ses adjoints sur le début de saison. Alors est-ce une idée viable en attendant éventuellement des renforts cet hiver ? Difficile à dire avec un si faible échantillon.

Il est le meilleur buteur de l'OL

Ce qui est certain, c'est que Šulc est actuellement le meilleur buteur rhodanien (cinq réalisations). Sur le terrain du PFC, il était bien placé pour reprendre une offrande d'Afonso Moreira, puis, il a remarquablement conclu une belle action collective en résistant au défenseur francilien. Un sang-froid dont il n'avait pas fait preuve contre Strasbourg trois jours auparavant en manquant une belle occasion en première période.

Avant de défier Brest ce dimanche, Paulo Fonseca a été interrogé sur ce positionnement du joueur de 24 ans. "On verra s'il y reste. C'est une possibilité. C'est un élément efficace qui crée des occasions. Offensivement, il lit très bien le match, a noté Paulo Fonseca. On a fait de bonnes performances avec Pavel en faux numéro neuf."

À voir donc s'il poursuivra l'expérience, ou si Martin Satriano sera relancé titulaire contre son ancienne équipe. Une quête de la bonne formule qui poursuit l'OL depuis le mois d'août, et qui devrait animer encore pendant un certain temps les discussions autour du club.