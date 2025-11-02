Actualités
Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
Pavel Sulc, buteur lors de Nice – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

OL : Šulc, un faux 9 pour une vraie bonne idée ?

  • par Gwendal Chabas
  10 Commentaires

    • Positionné en numéro 9 depuis deux matchs, Pavel Šulc a d'abord eu du mal contre Strasbourg, avant de s'illustrer contre le Paris FC. Est-il la solution à ce poste à court terme ?

    D'après le site Transfermarkt, Pavel Šulc compte quinze rencontres en tant qu'avant-centre dans sa carrière. Il a inscrit neuf buts dans cette position, dont deux avec l'OL mercredi contre le Paris FC (3-3). Depuis deux rencontres, Paulo Fonseca a installé le Tchèque dans un rôle assez inhabituel pour lui. Davantage utilisé comme milieu offensif ou ailier droit, l'ancien footballeur de Plzen est sollicité différemment ces derniers jours.

    Est-ce dû à un manque de solution(s) à ce poste pour le staff lyonnais ? Avec Enzo Molebe et Martin Satriano, voire Alejandro Gomes Rodríguez lorsqu'il était là, on peut pourtant penser qu'il a d'autres options. Mais visiblement, aucune des trois n'a pleinement convaincu l'entraîneur et ses adjoints sur le début de saison. Alors est-ce une idée viable en attendant éventuellement des renforts cet hiver ? Difficile à dire avec un si faible échantillon.

    Il est le meilleur buteur de l'OL

    Ce qui est certain, c'est que Šulc est actuellement le meilleur buteur rhodanien (cinq réalisations). Sur le terrain du PFC, il était bien placé pour reprendre une offrande d'Afonso Moreira, puis, il a remarquablement conclu une belle action collective en résistant au défenseur francilien. Un sang-froid dont il n'avait pas fait preuve contre Strasbourg trois jours auparavant en manquant une belle occasion en première période.

    Avant de défier Brest ce dimanche, Paulo Fonseca a été interrogé sur ce positionnement du joueur de 24 ans. "On verra s'il y reste. C'est une possibilité. C'est un élément efficace qui crée des occasions. Offensivement, il lit très bien le match, a noté Paulo Fonseca. On a fait de bonnes performances avec Pavel en faux numéro neuf."

    À voir donc s'il poursuivra l'expérience, ou si Martin Satriano sera relancé titulaire contre son ancienne équipe. Une quête de la bonne formule qui poursuit l'OL depuis le mois d'août, et qui devrait animer encore pendant un certain temps les discussions autour du club.

    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    Ligue 1 : pourquoi l'OL craint ce déplacement à Brest
    10 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 2 Nov 25 à 12 h 43

      Il marque des buts c'est le principal. Perso je suis pour qu'il reste devant.

      1. Avatar
        leroilyon - dim 2 Nov 25 à 12 h 55

        Moi aussi, il progresse vite .

    2. Juni38
      Juni38 - dim 2 Nov 25 à 13 h 01

      Après sa master class contre le petit PSG , ça va etre difficile de le mettre sur le banc .

      Avec Martin on est sur de ne pas marquer , mais il pèse ( un peu ) sur les défenses .

      Quel système préférez vous ?
      Le bon vieux 4231 avec Satriano envoyé à l'abattoir devant ou bien un système hybride avec sulc se baladant entre les lignes devant ?

    3. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 2 Nov 25 à 13 h 14

      Pas photo, et avec Sulc on a un gars hyper joyeux, on voit qu'il aime son métier, un artisan comme on en voit de moins en moins malheureusement.

      1. Juni38
        Juni38 - dim 2 Nov 25 à 13 h 26

        je vote Pavel aussi , le garçon a été élu meilleur du joueur de son championnat la saison dernière si je ne m'abuse .
        On constate qu'il est déjà bien intégré et est un poison pour les défenses .
        Titulaire indispensable à mes yeux .
        Il confirme le bien que je pensais de son recrutement .

      2. Avatar
        leroilyon - dim 2 Nov 25 à 13 h 30

        Pareil que vous, en plus il déjà marquer 5 fois plus que Satriano.
        C'est assez incroyable ce qu'il réalise statistiquement avec le peu de minute qu'il a effectué jusqu'à maintenant.

        1. JUNi DU 36
          JUNi DU 36 - dim 2 Nov 25 à 13 h 43

          Le genre de gars que tu mets titulaire en permanence, car à n'importe quel moment il peut marquer, c'est à ça qu'on les reconnaît.

    4. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 2 Nov 25 à 13 h 42

      HENDRICK à l'OL dès la semaine prochaine d'après Fabrizio Romano.

    5. Avatar
      FAB LE BOULAC - dim 2 Nov 25 à 13 h 44

      Contre proposition de Mme Kang pour un prêt payant de 3 millions d'euros et un salaire pris en charge à 70% par le Réal.
      Le joueur a fait de l'OL sa priorité d'après F R

    6. Gerard
      Gerard - dim 2 Nov 25 à 13 h 52

      J'adore Pavel Suic ! Ce garçon respire la joie de jouer et en plus, il se bat et il marque...

      Un peu Hors Sujet;
      Xabi Alonso a fait jouer Hendrick ses premières minutes avec le "Real" , hier soir. Qu'est-ce-que ça signifie ?

    derniers commentaires
