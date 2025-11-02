OL - Ligue 1 : où es-tu efficacité défensive ?

Alors qu'il enchaînait les matchs sans prendre de but, l'OL marque le pas de ce point de vue récemment. Et cela se ressent dans les résultats.

Une cassure nette après Lille (1-0). Depuis cette performance défensive de très bonne facture dans le nord, malgré quelques frayeurs, l'OL n'a plus réalisé le moindre clean-sheet en Ligue 1. Ce qui se note dans les résultats, forcément, depuis un mois. Après six journées, il comptait quinze points.

Sur les quatre suivantes, l'Olympique lyonnais en a pris seulement quatre. Un rythme nettement moins soutenu qui n'est évidemment pas sans lien avec les troubles défensifs. Nice est le paroxysme de ces plus grandes largesses permises à l'adversaire (3-1), mais la dernière demi-heure contre le Paris FC est dans le même ordre d'idées (3-3).

9 buts encaissés sur les 4 dernières journées

Beaucoup de cadeaux aux attaquants adverses et des errements qu'on ne voyait pas au tout début de la saison. Ainsi, sur les quatre dernières affiches de championnat, Moussa Niakhaté et ses coéquipiers ont encaissé neuf réalisations, sur les douze concédées au total en 2025-2026. Il est ainsi beaucoup plus difficile de l'emporter dans ces conditions.

Alors pour garder un rythme de potentiel européen, les Rhodaniens n'auront pas le choix. Il leur faudra renouer, si possible dès ce dimanche à Brest (20h45), avec leur efficacité défensive. En évitant par exemple que l'opposant marque trois fois avec seulement 0,62 d'expected goal (xG), soit les buts attendus, comme a pu le faire le PFC mercredi.

Retrouver un Greif décisif

C'était encore moins glorieux chez les Niçois (0,6 xG pour les Aiglons), tandis que les Strasbourgeois ont trouvé la faille sur une de leurs deux tentatives cadrées (0,49 xG). Décisif contre Bâle (2-0), Dominik Greif l'est un peu moins en Ligue 1 depuis quelques sorties. Là aussi, il existe une marge de progression pour l'OL.