Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
Moussa Niakhaté lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Ligue 1 - Ligue Europa : le calendrier de l'OL en novembre

  • par Gwendal Chabas

    • Ce dimanche à Brest, l'OL entame un mois de novembre à six matchs. Avec un choc contre le PSG au milieu et des rendez-vous sur le papier abordable autour.

    Deux blocs de trois rencontres. Le programme de l'OL au mois de novembre est facile à résumer. Il commence dès ce dimanche avec un déplacement au stade Francis-Le Blé de Brest. Rendez-vous à 20h45 pour le match d'après la "remontada" du Paris FC mercredi (3-3). Une affiche qui précède deux grosses sorties pour les coéquipiers de Corentin Tolisso.

    Le jeudi 6, il faudra se rendre à Séville pour y défier le Real Betis (21 heures). Il s'agira de la quatrième journée de la Ligue Europa. Pratiquement déjà qualifié pour les barrages avec leurs neuf points, l'Olympique lyonnais défiera également le Maccabi Tel-Aviv le 27 novembre (21 heures), en Serbie.

    Deux voyages de suite après la trêve

    Entre temps, les Rhodaniens auront accueilli le Paris Saint-Germain dans ce qui sera le choc de la 12e journée de Ligue 1 le 9 novembre (20h45). Nous aurons aussi une trêve internationale, la dernière de l'année.

    Au retour, il faudra se montrer vigilant et sérieux du côté d'Auxerre (23/11, 15 heures), même si l'AJA est au plus mal actuellement. Enfin, la réception de Nantes le dimanche 30 viendra clôturer cette période. Avec potentiellement des enseignements à en tirer pour l'OL

    Le programme lyonnais en novembre :

    • Brest - OL le dimanche 2 à 20h45
    • Real Betis - OL le jeudi 6 à 21 heures
    • OL - PSG le dimanche 9 à 20h45
    • Auxerre - OL le samedi 23 à 15 heures
    • Maccabi Tel-Aviv - OL le jeudi 27 à 21 heures
    • OL - Nantes le dimanche 30 à 20h45
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    OL - Ligue 1 : où es-tu efficacité défensive ?

    Ligue 1 - Ligue Europa : le calendrier de l'OL en novembre 17:40
