Brest - OL : première pour Hateboer, Satriano de retour

Quelques changements attendus dans la composition lyonnaise face à Brest ce dimanche (20h45). Hans Hateboer est titulaire pour la première fois, tandis que Martin Satriano entre dans le 11 aux dépens d'Adam Karabec.

Puisque l'OL enchaîne les rencontres, il est logique que l'on observe du turnover dans la composition de Paulo Fonseca ce dimanche à Brest (20h45). Ainsi, on recense pas moins de quatre changements par rapport au onze qui a concédé un nul improbable sur le terrain du Paris FC mercredi (3-3). Le premier bouleversement est derrière, avec Hans Hateboer qui débutera pour la première fois avec l'Olympique lyonnais.

Il succède à Ainsley Maitland-Niles, l'un des joueurs les plus utilisés par le staff (1 019 minutes cette saison). En revanche, les deux "marathoniens" Clinton Mata et Moussa Niakhaté ne souffleront pas, logiquement, lors de ce voyage en Bretagne. À gauche, Nicolas Tagliafico retrouve son rang de titulaire, Abner étant en plus suspendu.

Tanner Tessmann de retour comme titulaire

Voici pour la défense. Au milieu par contre, retour à du classique. Mathys De Carvalho cède sa place à Tanner Tessmann. L'Américain évoluera aux côtés de Tyler Morton et de Corentin Tolisso, qui conserve sa position de dépositaire du jeu. Devant, ça bouge en revanche. Adam Karabec ne sera pas sur l'aile droite au coup d'envoi. Nous y verrons son compatriote Pavel Šulc, double buteur dans la capitale.

Une petite surprise tout de même, et qui signifie que Martin Satriano revient dans le coup. Il sera aligné à la pointe de l'attaque avec l'ambition sans doute de faire mal à son ancienne équipe. Puis, l'homme en forme de ces derniers jours, Afonso Moreira (deux buts et deux passes décisives sur les trois dernières sorties), poursuit son bel intérim à gauche en l'absence de Malick Fofana.

Le 11 de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Šulc, Tolisso (C), A. Moreira - Satriano