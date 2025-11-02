Actualités
Hans Hateboer, défenseur de l'OL
Hans Hateboer, défenseur de l'OL

Brest - OL : première pour Hateboer, Satriano de retour

  • par Gwendal Chabas
  • 21 Commentaires

    • Quelques changements attendus dans la composition lyonnaise face à Brest ce dimanche (20h45). Hans Hateboer est titulaire pour la première fois, tandis que Martin Satriano entre dans le 11 aux dépens d'Adam Karabec.

    Puisque l'OL enchaîne les rencontres, il est logique que l'on observe du turnover dans la composition de Paulo Fonseca ce dimanche à Brest (20h45). Ainsi, on recense pas moins de quatre changements par rapport au onze qui a concédé un nul improbable sur le terrain du Paris FC mercredi (3-3). Le premier bouleversement est derrière, avec Hans Hateboer qui débutera pour la première fois avec l'Olympique lyonnais.

    Il succède à Ainsley Maitland-Niles, l'un des joueurs les plus utilisés par le staff (1 019 minutes cette saison). En revanche, les deux "marathoniens" Clinton Mata et Moussa Niakhaté ne souffleront pas, logiquement, lors de ce voyage en Bretagne. À gauche, Nicolas Tagliafico retrouve son rang de titulaire, Abner étant en plus suspendu.

    Tanner Tessmann de retour comme titulaire

    Voici pour la défense. Au milieu par contre, retour à du classique. Mathys De Carvalho cède sa place à Tanner Tessmann. L'Américain évoluera aux côtés de Tyler Morton et de Corentin Tolisso, qui conserve sa position de dépositaire du jeu. Devant, ça bouge en revanche. Adam Karabec ne sera pas sur l'aile droite au coup d'envoi. Nous y verrons son compatriote Pavel Šulc, double buteur dans la capitale.

    Une petite surprise tout de même, et qui signifie que Martin Satriano revient dans le coup. Il sera aligné à la pointe de l'attaque avec l'ambition sans doute de faire mal à son ancienne équipe. Puis, l'homme en forme de ces derniers jours, Afonso Moreira (deux buts et deux passes décisives sur les trois dernières sorties), poursuit son bel intérim à gauche en l'absence de Malick Fofana.

    Le 11 de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Šulc, Tolisso (C), A. Moreira - Satriano

    21 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - dim 2 Nov 25 à 19 h 49

      Et bien c'est bien l'équipe annoncée ce matin , fonseca n'est pas un marrant , il ne prépare de surprises de dernière minute comme génésio en était friand pour déjouer la presse et le coach adverse .
      Il a effectivement envoyé amn réfléchir sur le banc ( mais il avait prévenu que ça allait arriver ) et il continue avec son alternance une fois je joue sans avant centre , une autre fois avec martin .
      Sulc après sa master class contre le petit psg , reste sur le terrain , mais prend la place de Karabec , qui retourne sur le banc .
      *
      La compo de ce matin donnait le schéma classique avec karabec tolisso moreira , et satriano devant .

      Signaler
      1. L'habile Fekir
        L’habile Fekir - dim 2 Nov 25 à 19 h 54

        tu as lu trop vite Juni, Pavel est bien là, il remplace Adam à droite.

        Signaler
        1. Juni38
          Juni38 - dim 2 Nov 25 à 20 h 00

          oui j'ai cru que sulc retournait sur le banc , j'en aurais été très surpris après son match de mercredi .
          Il n'est quand même pas aveugle , il voit bien que le tchèque est une cartouche importante en attaque .

      2. Avatar
        leroilyon - dim 2 Nov 25 à 19 h 55

        Il met Satriano contre son ancien club, ca se comprend, Sulc n'est pas sur le banc mais a droite..

        Signaler
    2. RBV
      RBV - dim 2 Nov 25 à 19 h 50

      Victoire impérative…je ne suis pas rassuré du tout…mais l’équipe a toujours répondu présent jusqu’à maintenant.
      A voir si c’est nous qui allons relancer Brest, ou l’inverse…
      C’est ton soir Satriano !!!

      Signaler
    3. janot06
      janot06 - dim 2 Nov 25 à 19 h 51

      Impatient de voir ça.
      Une victoire nous propulse à la 4ème place, une défaite et on est 7ème, comme à l'instant.
      Bon match à tous !

      Signaler
    4. Ledromois
      Ledromois - dim 2 Nov 25 à 19 h 56

      J'ai du mal à comprendre cet entêtement avec Satriano mais pour le reste c'est logique

      Signaler
      1. Avatar
        leroilyon - dim 2 Nov 25 à 19 h 57

        Je l'aurais mis aussi contre son ancien club..

        Signaler
      2. Juni38
        Juni38 - dim 2 Nov 25 à 19 h 58

        il tente encore le coup avec une alimentation en ballons par moreira et sulc , un schéma pas encore testé je crois ( du moins en début de match ) ?

        Signaler
      3. Avatar
        delest - dim 2 Nov 25 à 20 h 01

        alors je dis merci j'ai le même avis

        Signaler
      4. Ledromois
        Ledromois - dim 2 Nov 25 à 20 h 05

        Non mais ça se tente car Karabec était un peu sur la jante. Depuis le début de saison, quand Sulc est dans l'axe, il ne déçoit pas.
        Pour Satriano, je vais avoir un avis assez dur mais il a quelques ballons et c'est dur à voir. Il ne faut surtout pas repenser à la dernière saison car sinon il faut se mouiller la nuque:) Il fait de son mieux mais il n'est pas au niveau

        Signaler
    5. Toitoi
      Toitoi - dim 2 Nov 25 à 19 h 57

      Hâte de voir ce que cela va donner.

      Signaler
    6. Juni38
      Juni38 - dim 2 Nov 25 à 19 h 57

      Encore un match a quitte ou double , ou on monte dans le wagon de tête , ou on décroche et retrouvons notre place habituelle de 7ème .

      Signaler
    7. Dede Passion 69
      Dede Passion 69 - dim 2 Nov 25 à 20 h 00

      ALLEZ L'OL !💖💙
      écestsuffisant! ( Pas le temps !)

      Signaler
    8. Avatar
      Olreal - dim 2 Nov 25 à 20 h 00

      Même si il y’a que deux changements (3 avec Fofana forcé ), je suis pas du tout, plus du tout emballé par l’équipe
      C’est fou comme notre 11 est fragilisé sur 2 ou 3 changements
      J’ai été le premier à défendre le fait de titularisé Satriano pour le mettre en confiance.
      Mais forcé de constater qu’il est vraiment trop loin du niveau
      Après j’espère me tromper et au moins sur ce match
      Mais comme face au PFC, si on revient avec un nul de Brest je m’en contenterai largement
      Aller l’OL

      Signaler
    9. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 2 Nov 25 à 20 h 00

      Karabec commençait à tirer la langue depuis quelques matchs, et AMN a aussi besoin de repos, même s'il était un peu mieux sur les 2 derniers matchs.
      Donc les choix paraissent logiques.
      Mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on change tout le côté droit d'un coup, avec un joueur qui va jouer son premier match comme titulaire, et un autre qui est définitivement plus à l'aise dans l'axe.

      On sait que les matchs sont bien préparés et que les compos de départ tiennent la route, il faudra que Fonseca soit meilleur dans les remplacements (pas trop tard, et sans passer à 5 derrière).

      Signaler
      1. Avatar
        Olreal - dim 2 Nov 25 à 20 h 04

        Ah oui je remet pas en question la composition
        Pas du tout même
        Franchement on tire la langue et avec cette enchaînement c’est logique
        Après pour les remplaçants… chaque match on se dit tous la meme chose et on espère
        Mais bon… sait-on jamais

        Signaler
    10. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 2 Nov 25 à 20 h 02

      Satriano pour sa combattivité, il en faut contre cette équipe brestoise.

      Signaler
    11. cavegone
      cavegone - dim 2 Nov 25 à 20 h 03

      Notre place normale. On a rien à faire en haut de tableau avec cet effectif. C'est du surrégime qui a forcément une fin.

      Signaler
    12. Juni38
      Juni38 - dim 2 Nov 25 à 20 h 05

      C'est bizarre mais je me sens plus rassuré de voir Hatebauer en défense , que Amn ...

      Signaler
    13. Avatar
      gOLdorak - dim 2 Nov 25 à 20 h 06

      Si on ne gagne pas ce match, bon courage pour espérer recoller au wagon de tête, surtout avec le match contre PSG qui se profile. C'est toujours contre les équipes les plus minables qu'on grille tous nos jokers, et je dois dire que le retour de Satriano en pointe au détriment d'un Sulc qui cloque but sur but a toutes les caractéristiques d'une mauvaise idée. J'espère que Fonseca va me donner tort.

      Signaler

