Brest - OL : première pour Hateboer, Satriano de retour

Quelques changements attendus dans la composition lyonnaise face à Brest ce dimanche (20h45). Hans Hateboer est titulaire pour la première fois, tandis que Martin Satriano entre dans le 11 aux dépens d'Adam Karabec.
Puisque l'OL enchaîne les rencontres, il est logique que l'on observe du turnover dans la composition de Paulo Fonseca ce dimanche à Brest (20h45). Ainsi, on recense pas moins de quatre changements par rapport au onze qui a concédé un nul improbable sur le terrain du Paris FC mercredi (3-3). Le premier bouleversement est derrière, avec Hans Hateboer qui débutera pour la première fois avec l'Olympique lyonnais.
Il succède à Ainsley Maitland-Niles, l'un des joueurs les plus utilisés par le staff (1 019 minutes cette saison). En revanche, les deux "marathoniens" Clinton Mata et Moussa Niakhaté ne souffleront pas, logiquement, lors de ce voyage en Bretagne. À gauche, Nicolas Tagliafico retrouve son rang de titulaire, Abner étant en plus suspendu.
Tanner Tessmann de retour comme titulaire
Voici pour la défense. Au milieu par contre, retour à du classique. Mathys De Carvalho cède sa place à Tanner Tessmann. L'Américain évoluera aux côtés de Tyler Morton et de Corentin Tolisso, qui conserve sa position de dépositaire du jeu. Devant, ça bouge en revanche. Adam Karabec ne sera pas sur l'aile droite au coup d'envoi. Nous y verrons son compatriote Pavel Šulc, double buteur dans la capitale.
Une petite surprise tout de même, et qui signifie que Martin Satriano revient dans le coup. Il sera aligné à la pointe de l'attaque avec l'ambition sans doute de faire mal à son ancienne équipe. Puis, l'homme en forme de ces derniers jours, Afonso Moreira (deux buts et deux passes décisives sur les trois dernières sorties), poursuit son bel intérim à gauche en l'absence de Malick Fofana.
Le 11 de l'OL : Greif - Hateboer, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Morton - Šulc, Tolisso (C), A. Moreira - Satriano
Et bien c'est bien l'équipe annoncée ce matin , fonseca n'est pas un marrant , il ne prépare de surprises de dernière minute comme génésio en était friand pour déjouer la presse et le coach adverse .
Il a effectivement envoyé amn réfléchir sur le banc ( mais il avait prévenu que ça allait arriver ) et il continue avec son alternance une fois je joue sans avant centre , une autre fois avec martin .
Sulc après sa master class contre le petit psg , reste sur le terrain , mais prend la place de Karabec , qui retourne sur le banc .
*
La compo de ce matin donnait le schéma classique avec karabec tolisso moreira , et satriano devant .
tu as lu trop vite Juni, Pavel est bien là, il remplace Adam à droite.
oui j'ai cru que sulc retournait sur le banc , j'en aurais été très surpris après son match de mercredi .
Il n'est quand même pas aveugle , il voit bien que le tchèque est une cartouche importante en attaque .
Il met Satriano contre son ancien club, ca se comprend, Sulc n'est pas sur le banc mais a droite..
Victoire impérative…je ne suis pas rassuré du tout…mais l’équipe a toujours répondu présent jusqu’à maintenant.
A voir si c’est nous qui allons relancer Brest, ou l’inverse…
C’est ton soir Satriano !!!
Impatient de voir ça.
Une victoire nous propulse à la 4ème place, une défaite et on est 7ème, comme à l'instant.
Bon match à tous !
J'ai du mal à comprendre cet entêtement avec Satriano mais pour le reste c'est logique
Je l'aurais mis aussi contre son ancien club..
il tente encore le coup avec une alimentation en ballons par moreira et sulc , un schéma pas encore testé je crois ( du moins en début de match ) ?
alors je dis merci j'ai le même avis
Non mais ça se tente car Karabec était un peu sur la jante. Depuis le début de saison, quand Sulc est dans l'axe, il ne déçoit pas.
Pour Satriano, je vais avoir un avis assez dur mais il a quelques ballons et c'est dur à voir. Il ne faut surtout pas repenser à la dernière saison car sinon il faut se mouiller la nuque:) Il fait de son mieux mais il n'est pas au niveau
Hâte de voir ce que cela va donner.
Encore un match a quitte ou double , ou on monte dans le wagon de tête , ou on décroche et retrouvons notre place habituelle de 7ème .
ALLEZ L'OL !💖💙
écestsuffisant! ( Pas le temps !)
Même si il y’a que deux changements (3 avec Fofana forcé ), je suis pas du tout, plus du tout emballé par l’équipe
C’est fou comme notre 11 est fragilisé sur 2 ou 3 changements
J’ai été le premier à défendre le fait de titularisé Satriano pour le mettre en confiance.
Mais forcé de constater qu’il est vraiment trop loin du niveau
Après j’espère me tromper et au moins sur ce match
Mais comme face au PFC, si on revient avec un nul de Brest je m’en contenterai largement
Aller l’OL
Karabec commençait à tirer la langue depuis quelques matchs, et AMN a aussi besoin de repos, même s'il était un peu mieux sur les 2 derniers matchs.
Donc les choix paraissent logiques.
Mais ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on change tout le côté droit d'un coup, avec un joueur qui va jouer son premier match comme titulaire, et un autre qui est définitivement plus à l'aise dans l'axe.
On sait que les matchs sont bien préparés et que les compos de départ tiennent la route, il faudra que Fonseca soit meilleur dans les remplacements (pas trop tard, et sans passer à 5 derrière).
Ah oui je remet pas en question la composition
Pas du tout même
Franchement on tire la langue et avec cette enchaînement c’est logique
Après pour les remplaçants… chaque match on se dit tous la meme chose et on espère
Mais bon… sait-on jamais
Satriano pour sa combattivité, il en faut contre cette équipe brestoise.
Notre place normale. On a rien à faire en haut de tableau avec cet effectif. C'est du surrégime qui a forcément une fin.
C'est bizarre mais je me sens plus rassuré de voir Hatebauer en défense , que Amn ...
Si on ne gagne pas ce match, bon courage pour espérer recoller au wagon de tête, surtout avec le match contre PSG qui se profile. C'est toujours contre les équipes les plus minables qu'on grille tous nos jokers, et je dois dire que le retour de Satriano en pointe au détriment d'un Sulc qui cloque but sur but a toutes les caractéristiques d'une mauvaise idée. J'espère que Fonseca va me donner tort.