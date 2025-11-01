Quelques jours après avoir annoncé qu’OL - Nantes serait le deuxième match des festivités des 75 ans, le club a confirmé qu’un lever de rideau se tiendra au GOLTC quelques heures avant la rencontre de Ligue 1.

Ce dimanche, l'OL lance son mois de novembre avec un déplacement à Brest (20h45). Cinq autres matchs rythmeront cet avant-dernier mois de l'année 2025. Le dernier rendez-vous concernera la réception du FC Nantes le 30 en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre à la maison qui aura une symbolique à plus d'un titre. Ce sera le premier retour d'Anthony Lopes au Parc OL, presqu'un an après son départ. Si le gardien aura forcément droit à un hommage du public, il ne sera pas au centre de l'attention. En effet, la venue des Canaris coïncidera avec le deuxième temps de festivités du 75e anniversaire de l'OL.

Pas de places pour tout le monde en tribune

Les deux groupes de supporters que sont les Bad Gones et Lyon 1950 ont déjà fait une annonce. Ils vont "organiser une animation d'envergure dans notre virage mais également de gérer et de financer l'animation de l'une des tribunes latérales." En attendant ce spectacle en tribunes, les supporters de l'OL pourront replonger dans la nostalgie du côté du GOLTC. En effet, le lever de rideau de l'OL Légendes promis au printemps dernier aura bien lieu.

Si l'on peut regretter qu'il ne se joue pas sur la pelouse du Parc OL, le match des anciens joueurs lyonnais devrait afficher complet à 16h. Petit bémol, tout le monde ne pourra pas y assister, comme indiqué par le club. "Le nombre de places étant très limité, tous les abonnés et acheteurs d'un billet pour le match OL – Nantes pourront participer à un tirage au sort pour tenter de remporter deux places".