Actualités
L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
L’équipe de l’OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu (LinkedIN Serge Bex)

OL Légendes : un lever de rideau pour les 75 ans du club le 30 novembre

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Quelques jours après avoir annoncé qu’OL - Nantes serait le deuxième match des festivités des 75 ans, le club a confirmé qu’un lever de rideau se tiendra au GOLTC quelques heures avant la rencontre de Ligue 1.

    Ce dimanche, l'OL lance son mois de novembre avec un déplacement à Brest (20h45). Cinq autres matchs rythmeront cet avant-dernier mois de l'année 2025. Le dernier rendez-vous concernera la réception du FC Nantes le 30 en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Une rencontre à la maison qui aura une symbolique à plus d'un titre. Ce sera le premier retour d'Anthony Lopes au Parc OL, presqu'un an après son départ. Si le gardien aura forcément droit à un hommage du public, il ne sera pas au centre de l'attention. En effet, la venue des Canaris coïncidera avec le deuxième temps de festivités du 75e anniversaire de l'OL.

    Pas de places pour tout le monde en tribune

    Les deux groupes de supporters que sont les Bad Gones et Lyon 1950 ont déjà fait une annonce. Ils vont "organiser une animation d'envergure dans notre virage mais également de gérer et de financer l'animation de l'une des tribunes latérales." En attendant ce spectacle en tribunes, les supporters de l'OL pourront replonger dans la nostalgie du côté du GOLTC. En effet, le lever de rideau de l'OL Légendes promis au printemps dernier aura bien lieu.

    Si l'on peut regretter qu'il ne se joue pas sur la pelouse du Parc OL, le match des anciens joueurs lyonnais devrait afficher complet à 16h. Petit bémol, tout le monde ne pourra pas y assister, comme indiqué par le club. "Le nombre de places étant très limité, tous les abonnés et acheteurs d'un billet pour le match OL – Nantes pourront participer à un tirage au sort pour tenter de remporter deux places".

    à lire également
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Endrick, un renfort quasiment bouclé ?
    1 commentaire
    1. Avatar
      paolo - sam 1 Nov 25 à 10 h 08

      Un renfort sans temps de jeu !!!!!!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Endrick, un renfort quasiment bouclé ? 10:00
    Alejandro Gomes Rodriguez lors d'OL - RWDM Brussels
    Gomes Rodriguez a quitté le groupe de l’OL 09:30
    L'équipe de l'OL Légendes présente à Colombier-Saugnieu
    OL Légendes : un lever de rideau pour les 75 ans du club le 30 novembre 08:45
    Les joueurs de l'OL à Lille lors de la 6e journée de Ligue 1.
    Et si novembre était le vrai test de l’OL ? 08:00
    OL Lyonnes - Paris FC : 7 000 spectateurs attendus, profitez d’un tarif préférentiel 07:30
    Christiane Endler, gardienne de l'OL
    OL Lyonnes - Paris FC : Endler également laissée au repos 31/10/25
    Christian Bassila, ancien joueur et formateur de l'OL
    Christian Bassila futur directeur de l’OL Académie ? 31/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les deux équipes de l'OL et Chelsea au Parc OL
    Le Parc OL candidat à la réception de finales européennes 31/10/25
    Moussa Niakhaté lors de Paris FC - OL
    Niakhaté (OL) : "Un scénario de match assez inexplicable" 31/10/25
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes - Paris FC : Katoto, Yohannes et Heaps absentes 31/10/25
    Paulo Fonseca (OL) en conférence de presse
    Fonseca (OL) : "On perd des matchs où l’adversaire n’a rien montré" 31/10/25
    Ainsley Maitland-Niles face à Désiré Doué lors de PSG - OL
    L’OL recevra un PSG privé de Désiré Doué 31/10/25
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Fonseca réagit à la rumeur Endrick 31/10/25
    Kenan Doganay, capitaine des U17 de l'OL
    OL Académie : le programme du week-end 31/10/25
    Jérôme Boateng à l'entraînement avant OL - West Ham
    Face à la colère des supporters, le Bayern renonce à faire revenir Boateng (ex-OL) 31/10/25
    Clara Mateo, attaquant du Paris FC
    Matéo (Paris FC) : "L’OL Lyonnes nous rapproche de la Ligue des champions" 31/10/25
    Paulo Fonseca observant le match Strasbourg - OL
    Ligue 1 : Fonseca retrouvera le banc de l’OL dans un mois 31/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut