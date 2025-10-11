Quelques jours avant le départ de Georges Mikautadze à Villarreal, Michele Kang expliquait l'obligation pour l'OL de céder un "dernier joueur" lors du mercato.

La scène se déroule le 26 août. Nous sommes juste avant la séance d'entraînement ouverte au public, à quelques jours de recevoir Marseille. Juste à côté du terrain, Michele Kang échange avec Michael Gerlinger, Matthieu Louis-Jean, Paulo Fonseca et son staff. Le reste est capté par les caméras du club, puis raconté dans le deuxième numéro du magazine "Inside" de l'Olympique lyonnais.

La présidente de l'OL parle alors du mercato, et de la nécessité de réaliser encore une grosse vente avant la clôture du marché. "Au-delà de toutes les promesses que nous avons faites. Il nous reste encore un rendez-vous le 1er décembre (avec la DNCG, NDLR). Donc, on doit aller au bout, tout dépend d'un seul autre transfert, nous n'avons pas le choix. C'est ce qui va se passer. Mais juste un, un seul", a-t-elle assuré.

L'OL devant la DNCG le 1er décembre

Ce sera Georges Mikautadze, le 1er septembre, moyennant 36 millions d'euros, bonus compris. L'avant-centre géorgien rejoint Villarreal, en Espagne. Comme cela a plusieurs fois été raconté, Malick Fofana représentait l'autre possibilité, mais le Belge n'a pas reçu les sollicitations escomptées.

Aujourd'hui, les Rhodaniens ont vu leur masse salariale être divisée par deux. De quoi attendre un peu plus sereinement sans doute le prochain passage devant la DNCG. Celui-ci devrait avoir lieu dans huit semaines. D'ici là, les coéquipiers de Corentin Tolisso auront disputé dix rencontres. Avec l'intention de poursuivre la dynamique enclenchée depuis cet été.