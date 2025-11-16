Barcelone : Samuel Umtiti (ex-OL) raconte sa traversée du désert

Tout juste auréolé du titre de champion du monde en 2018, Samuel Umtiti a connu plusieurs années compliquées après ce sacre. Au point de broyer du noir.

Cette finale restera finalement comme l'apogée de la carrière de Samuel Umtiti. Pourtant, à 24 ans, il lui restait une grande partie de sa vie de sportif à vivre. Sauf qu'à l'issue du titre de champion du monde acquis en Russie, le défenseur central ne retrouvera plus jamais son meilleur niveau. La faute à ce genou gauche qui ne le laissera que trop rarement tranquille par la suite.

Cela a impacté le reste de son aventure à Barcelone. Et conduit l'ancien Lyonnais a raccroché les crampons le 15 septembre dernier. "Avec le recul, je sais que mentalement, j'ai été très, très touché par ça, par les dépressions peut-être. Il y avait tellement de choses… Je ne sortais même pas de chez moi, a-t-il confié à RMC. Les gens ne savaient pas tout ça. Ils se disaient : ‘Lui de toute façon, s'il ne montre rien sur les réseaux, ça veut dire qu'il ne fout rien.’ Mais j'ai tellement travaillé, je faisais deux-trois entraînements par jour, j'avais un préparateur... C'était incroyable ce que je faisais. Je n’avais même pas forcément de vie, je ne voyais pas mes amis. Quand je lisais tout ce qui sortait dans la presse, je me disais : ‘Comment ils peuvent penser ça de moi, je ne suis pas comme ça, l'argent n’est pas ce qui m'anime.’ J’avais juste envie de jouer au football."

"J'ai dû changer mon alimentation"

Durant cette période noire au Barça, le gaucher a essayé plusieurs méthodes afin de se débarrasser de ses problèmes de santé. Tout en allant à l'encontre des préconisations du club qu'il jugeait inefficace après quelques tests. "J'ai décidé de faire autrement, mais j'ai toujours un peu suivi ce qu'on me disait parce que je ne suis pas médecin. J'ai aussi lu des livres concernant le problème que j'avais, j'ai arrêté de manger de la viande, du poisson, j’avais une diète incroyable qui m'a aidé pour ne plus avoir cette inflammation. Elle était tellement énorme que j'ai dû changer mon alimentation", a-t-il détaillé.

S'il affirme ne plus avoir de rancœur après ces années difficiles, Samuel Umtiti est convaincu que "certaines personnes n'ont pas forcément fait ce qu’elles devaient faire. Pour moi, quand tu es professionnel, tu ne peux pas être incompétent comme ça." Désormais, s'ouvre à lui de nouvelles perspectives, dont celle de devenir entraîneur. Son ambition personnelle.