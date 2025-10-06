Actualités
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
Bojan Zeković, attaquant des U17 de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL Académie : tout roule pour les U19 et U17

    • Si la réserve a du mal à décoller dans ce début de championnat, les U19 et les U17 de l’OL carburent. Les deux formations font partie du trio de tête dans leur championnat respectif.

    Et si les présences de Khalis Merah ou encore Mathys De Carvalho dans le groupe professionnel avaient une incidence positive sur toute l’Académie ? C’est un raccourci bien trop facile. Mais à l’heure où l’OL veut s’appuyer un peu plus sur son centre en raison de finances dans le rouge, la promotion des deux milieux est un bel exemple pour leurs cadets. Des jeunes qui ont le vent en poupe dans ce début de saison, que ce soit chez les U19 ou les U17. Après sept journées, la dynamique est bien différente de celle de la saison passée, à commencer par celle des joueurs de Florent Balmont.

    Avec pas mal de changements, que ce soit dans l’effectif ou à la tête de l’équipe avec le retour de l’ancien milieu champion de France, on pouvait s’attendre à une énième année de transition. Les amicaux n’avaient pas dissipé ce sentiment et pourtant, après un gros mois et demi de compétition, les coéquipiers d’Adam Alioui jouent la course aux play-offs.

    Meilleure attaque pour les U17

    Dimanche, ils se sont offerts une cinquième victoire (2-3) en sept matchs à Dijon, grâce à un doublé de Wassim El Abrougui (42e, 53e) et une réalisation de Néhémie Lurika (74e). Avec 16 points au compteur, les U19 sont deuxièmes derrière Clermont. Le total de points et le classement sont les mêmes pour les U17 de Samy Saci. À la différence que les Lyonnais collent aux basques du FC Metz avec un statut de co-leader dans la poule C du championnat national.

    En déplacement en Franche-Comté pour affronter Sochaux, les coéquipiers de Kylian Negri ont fait le travail dès la première mi-temps. Derrière un doublé d’Edwin Titalom, l’OL a mené 3-0 dès la pause et a donc géré son avantage. Djibril Merouani et Ajdin Muminovic ont corsé l’addition, même si le FCSM a tenté de revenir à 3-0 puis 4-1.

    La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : Fofana a inscrit le 1000e but au Parc OL

