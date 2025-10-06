Actualités
Moussa Niakhaté lors d'OL - RWDM Brussels
Moussa Niakhaté lors d’OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

Après OL - Toulouse, Niakhaté a laissé éclater sa frustration

    • Frustré d’avoir vu l’OL lâcher un match qu’il avait à sa portée, Moussa Niakhaté a extériorisé cette colère en s’en prenant à une porte du vestiaire lyonnais. De quoi lui valoir quelques séquelles à la main.

    Une défaite rageante. Il n’y a certainement pas d’autres mots pour décrire le deuxième revers de la saison de l’OL en Ligue 1. En menant 1-0 à la 86e minute de jeu, la formation rhodanienne avait toutes les cartes en mains pour s’offrir un sixième succès en championnat et prendre provisoirement les commandes. Malheureusement, après avoir manqué de maitrise pendant toute la deuxième mi-temps, les joueurs de Paulo Fonseca ont craqué par deux fois en l’espace de sept minutes, passant de trois points à un puis à zéro durant ce laps de temps. Trop suffisants, les Lyonnais ont payé le prix fort face à Toulouse et il y avait forcément de la frustration à la sortie de ce match.

    "Un geste très stupide"

    S’il ne s’est pas défilé devant les caméras, en faisant preuve d’une certaine franchise dans son analyse, Moussa Niakhaté n’a pas manqué d’extérioriser le sentiment qui dominait dans tout le club. Au moment de rentrer au vestiaire, une porte a eu le malheur de croiser la route du Sénégalais, comme il l’a confié à nos confrères de Ligue 1+. "Mes doigts (Ndlr, trois doigts de sa main droite sont bandés) ? C'est de l'énervement quand je suis arrivé au vestiaire. C'est un truc bête, stupide, que je n'ai pas à faire. J'ai mis un coup de poing dans la porte et je me suis ouvert. Ce n'est rien de grave, mais c'est très stupide surtout." L’image aussi que cette défaite, les joueurs la prennent pour eux.

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 6 Oct 25 à 14 h 55

      Effectivement c'est très stupide, ça aurait pu être plus grave, attention aux os de la main...

      Au moins ça montre qu'il n'a pas apprécié cette défaite, mais je préfèrerais qu'il démontre cela autrement qu'en frappant des portes.

      Signaler

