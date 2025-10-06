L’OL Lyonnes affrontera bien le PSG au Parc des Princes

Le match a beau avoir lieu en janvier prochain, le PSG a annoncé que le choc contre l’OL Lyonnes se tiendra bien au Parc des Princes et non au Campus comme la plupart de ses rencontres de Première Ligue.

Au match aller, il n'y a pas eu photo. Le score était peut-être de parité à la pause, mais il existe malgré tout une classe d'écart entre l'OL Lyonnes et le PSG, comme l'a reflété le score final (6-1). La différence de niveau sera-t-elle moindre en janvier prochain au moment du match retour ? Pour le bien de la Première Ligue, ce ne serait pas de trop, mais avec l'effectif pléthorique à la disposition de Jonatan Giraldez, on ne voit pas comment les Fenottes faibliraient dans ce championnat. D'autant plus que l'ambiance pour cette rencontre du 31 janvier prochain devrait stimuler encore un peu plus Wendie Renard et ses coéquipières.

Pourquoi ? Tout simplement parce que ce choc de la Première Ligue se tiendra bien au parc des Princes. Rien de surprenant, serait-on en mesure de dire, mais le club parisien a avant tout choisi de jouer ses matchs au Campus de Poissy cette saison. Pour niveler les chances, un choc dans un terrain plus "champêtre" aurait pu être une solution. Ce ne sera pas le cas avec la grande enceinte qu'est le Parc des Princes comme théâtre de choc du football féminin français.