La joie des joueurs de l'OL contre Toulouse
La joie des joueurs de l’OL contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

OL - Toulouse (1-2) : Fofana a inscrit le 1000e but au Parc OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Au terme d’une magnifique action collective, Malick Fofana a inscrit le premier but d’OL - Toulouse. Le Belge en a profité pour marquer le 1000e but au Parc OL dans un match de foot.

    C’est un but qui aurait pu rapporter trois points, mais qui n’en rapporte finalement zéro. La faute à une trop grande suffisance en deuxième mi-temps de la part des Lyonnais. Est-ce que la magnifique action collective pour ouvrir le score a grisé l’OL ? Peut-être bien même si joueurs et staff assurent que le discours à la mi-temps était celui que rien n’était joué et qu’il fallait donner un nouveau coup de collier pendant 45 mi-temps. Les paroles n’ont malheureusement pas été suivies par des actes avec un jeu bien moins maitrisé. Forcément, l’OL l’a payé cash et le but de Malick Fofana a été rangé au rayon d’une action presque anecdotique. Mais qui restera dans l’histoire du Parc OL.

    Plus de la moitié en Ligue 1

    Après les buts de Martin Satriano et Ruben Kluivert jeudi en Ligue Europa, la question était de savoir quel joueur de l’OL ou de Toulouse allait faire passer la barre des mille buts inscrits à Décines. À la 10e, Fofana a eu une première opportunité avant que Corentin Tolisso n’ait une balle de 1-0 dans la foulée. C’est finalement à la 24e minute de cet OL - Toulouse que la barre symbolique a été franchie avec cette magnifique action collective. Retrouvez ci-dessous la répartition de tous ces buts inscrits dans un match de foot à Décines grâce au compte X @StadeOLHD.

    TKYDG du 31 mars
    OL - TKYDG : posez vos questions à Nicolas Puydebois et Enzo Reale
    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 6 Oct 25 à 12 h 45

      Même si symboliquement Tolisso ça aurait été top, ou même Taglia, la c'est notre meilleur joueur qui marque donc perso ça me va.

      
    2. dede74
      dede74 - lun 6 Oct 25 à 13 h 04

      "donner un nouveau coup de collier pendant 45 mi-temps"

      Cela en fait des matchs David 🤪

      

