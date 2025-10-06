Actualités
TKYDG du 31 mars
TKYDG

OL - TKYDG : posez vos questions à Nicolas Puydebois et Enzo Reale

  • par David Hernandez

    • Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour à 19h. Ce nouveau numéro reviendra sur la défaite frustrante de l'OL contre Toulouse. Dans le dernier thème, sous la forme d'une libre antenne, vous pouvez poser vos questions à nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale autour de l'actualité de club lyonnais.

    Lundi dernier, au moment de regarder le calendrier qui attendait l'OL pour le mois d'octobre, le sentiment qui prédominait était celui qu'il était plus qu'abordable. Si les Lyonnais ont fait le travail contre le RB Salzbourg jeudi dernier, on ne peut pas en dire autant de la rencontre contre Toulouse dimanche après-midi. Pendant 86 minutes, la formation rhodanienne a pourtant cru tenir une sixième victoire en Ligue 1, avant de craquer par deux fois en sept minutes. Ce lundi soir, dans "Tant qu'il y aura des Gones", il sera bien évidemment question de cette défaite (1-2) avec comme premier thème, une défaite en guise d'avertissement et un second sur les changements et le manque de solutions sur le banc.

    En ce sens, ce nouveau numéro de TKYDG sera l'occasion de vous donner la parole dans le troisième thème sous la forme d'une sorte de libre antenne. Vous pouvez parfaitement interagir en direct avec l'équipe via YouTube ou Twitch. Mais, nous vous laissons la possibilité de poser votre question à nos deux consultants sur le site Olympique-et-Lyonnais dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous. Des interrogations qui ne concernent bien sûr pas les deux premiers thèmes, mais l'actualité plus générale ou plus spécifique concernant le club lyonnais.

    Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" débutera en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : YoutubeTwitchTwitterLyon Capitale TV sur Free et SFRDailymotion.

    à lire également
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    OL - Toulouse (1-2) : Greif n’égalera pas Lloris

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    TKYDG du 31 mars
    OL - TKYDG : posez vos questions à Nicolas Puydebois et Enzo Reale 11:45
    Dominik Greif lors de Lille - OL.
    OL - Toulouse (1-2) : Greif n’égalera pas Lloris 11:00
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : retour à l’entraînement mardi et beaucoup de repos 10:15
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Martinez Novell après OL - Toulouse (1-2) : "59 ans, c’est long" 09:30
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL 08:45
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Comment l'OL s'est sabordé tout seul contre Toulouse 08:00
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    L’OL lâche du lest et voit l’OM et Strasbourg passer devant 07:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après OL - Toulouse (1-2) : "Ne jamais se contenter d'un 1-0" 05/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Toulouse (1-2) : "Une bonne piqûre de rappel" 05/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 05/10/25
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    L’OL se fait surprendre par Toulouse en fin de match (1-2) 05/10/25
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL - Toulouse : Satriano poursuit à la pointe de l'attaque 05/10/25
    Grégory Coupet, entraîneur des gardiens de l'AS Cannes
    Coupet (ex-OL) entraîneur intérimaire de l’AS Cannes 05/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes : un record de précocité pour Joseph 05/10/25
    Le petit Ibrahim avait pu rencontrer Moussa Niakhaté la saison passée
    OL - Toulouse : un hommage rendu au petit Ibrahim, décédé à 7 ans 05/10/25
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve chute à la maison 05/10/25
    Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse.
    Contre l’OL, Toulouse est à la recherche d’une éclaircie 05/10/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL : gestion de la fatigue et obligation de résultat, le bon équilibre à trouver 05/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut