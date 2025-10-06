Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour à 19h. Ce nouveau numéro reviendra sur la défaite frustrante de l'OL contre Toulouse. Dans le dernier thème, sous la forme d'une libre antenne, vous pouvez poser vos questions à nos deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale autour de l'actualité de club lyonnais.

Lundi dernier, au moment de regarder le calendrier qui attendait l'OL pour le mois d'octobre, le sentiment qui prédominait était celui qu'il était plus qu'abordable. Si les Lyonnais ont fait le travail contre le RB Salzbourg jeudi dernier, on ne peut pas en dire autant de la rencontre contre Toulouse dimanche après-midi. Pendant 86 minutes, la formation rhodanienne a pourtant cru tenir une sixième victoire en Ligue 1, avant de craquer par deux fois en sept minutes. Ce lundi soir, dans "Tant qu'il y aura des Gones", il sera bien évidemment question de cette défaite (1-2) avec comme premier thème, une défaite en guise d'avertissement et un second sur les changements et le manque de solutions sur le banc.

En ce sens, ce nouveau numéro de TKYDG sera l'occasion de vous donner la parole dans le troisième thème sous la forme d'une sorte de libre antenne. Vous pouvez parfaitement interagir en direct avec l'équipe via YouTube ou Twitch. Mais, nous vous laissons la possibilité de poser votre question à nos deux consultants sur le site Olympique-et-Lyonnais dans l'espace prévu pour les commentaires ci-dessous. Des interrogations qui ne concernent bien sûr pas les deux premiers thèmes, mais l'actualité plus générale ou plus spécifique concernant le club lyonnais.

Ce numéro de "Tant qu'il y aura des Gones" débutera en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV sur Free et SFR, Dailymotion.