OL - Toulouse (1-2) : Greif n’égalera pas Lloris

Auteur de quatre matchs sans prendre de but, Dominik Greif avait la possibilité d’égaler Hugo Lloris dimanche après-midi. Après avoir tenu son but, le gardien de l’OL a dû s’incliner à deux reprises face à Toulouse.

Le record d’Hugo Lloris en 2008 ne tombera pas tout de suite. Il faudra encore patienter quelques saisons pour espérer voir un gardien réaliser les mêmes débuts que le champion du monde sous le maillot de l’OL. À sept minutes près, Dominik Greif n’est pourtant pas passé loin de suivre les traces de Lloris. Titulaire pour la cinquième fois de suite avec la formation rhodanienne, le Slovaque avait pour le moment gardé sa cage inviolée. Quatre matchs, quatre clean-sheets et donc la possibilité d’égaler Hugo Lloris avec cinq premières rencontres sans prendre de but. S’il n’a pas eu trop de travail face à Toulouse, Greif avait été suffisamment vigilant pour repousser les quelques incursions toulousaines.

"On a trop subi en fin de match comme à Lille"

Malheureusement, il n’a rien pu faire à la 87e minute. Malgré son presque double-mètre, l’ancien de Majorque a été trop court pour réussir à claquer la tentative d’Emersonn déviée malencontreusement par Clinton Mata. Un premier but encaissé qui en a appelé un deuxième quelques minutes plus tard pour le 2-1 de Toulouse. D’une tête surpuissante, l’attaquant brésilien du Téfécé n’a laissé aucune chance à Dominik Greif. Ce dernier regrettait que l’OL "n’avait pas tué le match" et surtout que la formation rhodanienne "avait trop subi en fin de match. À Lille, nous avions déjà eu des difficultés dans les 15 à 20 dernières minutes. Nous perdions des ballons et nos adersaires se créaient des occasions. Ça nous avait souri là-bas, mais pas ce dimanche."