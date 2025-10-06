Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

OL : retour à l’entraînement mardi et beaucoup de repos

  • par David Hernandez

    • Pour les joueurs de l’OL non retenus en sélection, la semaine sera avant tout faite pour récupérer. Trois séances au programme en milieu de semaine avant de couper.

    Avec trois points supplémentaires dans la besace, l’état d’esprit aurait forcément été bien différent. Seulement, en craquant dans les derniers instants de la partie dimanche face à Toulouse, l’OL a pris un coup derrière la tête. Plus que la défaite en elle-même (1-2), c’est avant tout le scénario et le visage montrés qui ont frustré joueurs, staff, mais aussi supporters. Quand les Lyonnais avaient l’occasion d’envoyer un nouveau message à la Ligue 1, cette défaite contre le Téfécé marque un coup d’arrêt juste avant la trêve internationale. Moussa Niakhaté a confié que rejoindre la sélection nationale permettrait de s’aérer l’esprit, mais tous ne seront pas dans la situation du défenseur sénégalais. S’ils sont une quinzaine à avoir quitté la capitale des Gaules ces dernières heures, Paulo Fonseca aura encore quelques joueurs sous la main.

    Recharger les batteries physiques et mentales

    Ils ne seront pas bien nombreux et en ce sens, la volonté du staff est de leur permettre de recharger les batteries, que ce soit physiquement ou même moralement. Cette première semaine de trêve donnera lieu à un programme léger. Les coéquipiers de Corentin Tolisso restés à Décines reprendront l’entraînement mardi après-midi. Ils enchaineront ensuite avec une séance mercredi et jeudi matin avant de couper de nouveau. L’occasion de se ressourcer en famille avant de reprendre l’entraînement pour préparer le déplacement à Nice, le samedi 18 octobre, et l’enchaînement des matchs à venir.

    à lire également
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Martinez Novell après OL - Toulouse (1-2) : "59 ans, c’est long"

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : retour à l’entraînement mardi et beaucoup de repos 10:15
    Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
    Martinez Novell après OL - Toulouse (1-2) : "59 ans, c’est long" 09:30
    Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
    Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL 08:45
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Comment l'OL s'est sabordé tout seul contre Toulouse 08:00
    Martin Satriano lors d'OL - Toulouse
    L’OL lâche du lest et voit l’OM et Strasbourg passer devant 07:30
    Jorge Maciel, entraîneur adjoint de l'OL
    Maciel après OL - Toulouse (1-2) : "Ne jamais se contenter d'un 1-0" 05/10/25
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    Niakhaté après OL - Toulouse (1-2) : "Une bonne piqûre de rappel" 05/10/25
    Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
    OL - Toulouse (1-2) : top, flop, ce qu’il faut retenir 05/10/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Tyler Morton lors d'OL - Toulouse
    L’OL se fait surprendre par Toulouse en fin de match (1-2) 05/10/25
    Martin Satriano fêtant son 1er but avec l'OL contre Salzbourg
    OL - Toulouse : Satriano poursuit à la pointe de l'attaque 05/10/25
    Grégory Coupet, entraîneur des gardiens de l'AS Cannes
    Coupet (ex-OL) entraîneur intérimaire de l’AS Cannes 05/10/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes félicitent Liana Joseph buteuse contre le Servette
    OL Lyonnes : un record de précocité pour Joseph 05/10/25
    Le petit Ibrahim avait pu rencontrer Moussa Niakhaté la saison passée
    OL - Toulouse : un hommage rendu au petit Ibrahim, décédé à 7 ans 05/10/25
    Ibrahim Halilou lors du match de la réserve de l'OL face à Bourgoin
    OL Académie : la réserve chute à la maison 05/10/25
    Djibril Sidibé, défenseur de Toulouse.
    Contre l’OL, Toulouse est à la recherche d’une éclaircie 05/10/25
    Paulo Fonseca entraîneur de l'OL
    OL : gestion de la fatigue et obligation de résultat, le bon équilibre à trouver 05/10/25
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    OL - Toulouse : avec ou sans pointe ? 05/10/25
    Adam Karabec lors d'OL - Metz
    OL : Karabec, la gauche soyeuse 05/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut