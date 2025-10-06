OL : retour à l’entraînement mardi et beaucoup de repos

Pour les joueurs de l’OL non retenus en sélection, la semaine sera avant tout faite pour récupérer. Trois séances au programme en milieu de semaine avant de couper.

Avec trois points supplémentaires dans la besace, l’état d’esprit aurait forcément été bien différent. Seulement, en craquant dans les derniers instants de la partie dimanche face à Toulouse, l’OL a pris un coup derrière la tête. Plus que la défaite en elle-même (1-2), c’est avant tout le scénario et le visage montrés qui ont frustré joueurs, staff, mais aussi supporters. Quand les Lyonnais avaient l’occasion d’envoyer un nouveau message à la Ligue 1, cette défaite contre le Téfécé marque un coup d’arrêt juste avant la trêve internationale. Moussa Niakhaté a confié que rejoindre la sélection nationale permettrait de s’aérer l’esprit, mais tous ne seront pas dans la situation du défenseur sénégalais. S’ils sont une quinzaine à avoir quitté la capitale des Gaules ces dernières heures, Paulo Fonseca aura encore quelques joueurs sous la main.

Recharger les batteries physiques et mentales

Ils ne seront pas bien nombreux et en ce sens, la volonté du staff est de leur permettre de recharger les batteries, que ce soit physiquement ou même moralement. Cette première semaine de trêve donnera lieu à un programme léger. Les coéquipiers de Corentin Tolisso restés à Décines reprendront l’entraînement mardi après-midi. Ils enchaineront ensuite avec une séance mercredi et jeudi matin avant de couper de nouveau. L’occasion de se ressourcer en famille avant de reprendre l’entraînement pour préparer le déplacement à Nice, le samedi 18 octobre, et l’enchaînement des matchs à venir.