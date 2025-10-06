Actualités
Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse
Carles Martinez Novell, entraîneur de Toulouse (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Martinez Novell après OL - Toulouse (1-2) : "59 ans, c’est long"

  • par David Hernandez

    • Mené au score jusqu’à la 86e minute, Toulouse a trouvé les ressources mentales pour revenir puis s’imposer au Parc OL. Une première victoire à Lyon depuis 1966.

    À la 86e minute, les supporters du Toulouse FC se disaient que la malédiction allait encore durer une année de plus. Incapable de battre l’OL dans la capitale des Gaules depuis 1966, le Téfécé était bien parti pour que cette disette soit désormais poussée à soixante ans. Finalement, une mauvaise passe d’Ainsley Maitland-Niles a profité à Emersonn qui, avec un gros brin de réussite, a remis les deux équipes à égalité. Cela ne suffisait pas à vaincre le signe indien, mais le jeune attaquant s’est dit qu’un doublé ne serait pas de trop.

    En arrachant la victoire à la 96e minute, Toulouse a enfin gagné à Lyon et Carles Martinez Novell n’en était pas peu fier. "Je suis très, très content pour tout le monde. Je sais comment tout le monde travaille, je ne dis pas ça parce qu'on gagne. Tout le monde travaille énormément. Quand vous perdez, quand vous faites match nul, c'est difficile à dire. C'est plus facile à le dire aujourd'hui. Cinquante-neuf ans sans victoire dans cette ville, c'est long. Je suis très, très content."

    "On y a cru jusqu'au bout"

    Dans sa bataille tactique, l’entraîneur espagnol a d’abord vu Paulo Fonseca et Jorge Maciel prendre les devants en première mi-temps. Mais ses ajustements à la pause ont fini par contrarier les plans rhodaniens avec une deuxième période insipide des coéquipiers de Corentin Tolisso. "C'est important de commencer, mais c'est aussi important de bien finir. Les remplaçants sont aussi des titulaires en puissance. Il n'y a pas de ça chez nous, les titulaires sont aussi importants que les remplaçants. Il était important de tenir dans ce match pour avoir ces opportunités. On y a cru jusqu'au bout." Et l’OL ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

    Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
    OL : retour à l'entraînement mardi et beaucoup de repos

