Actualités
Malick Fofana buteur lors d'OL - Toulouse
Malick Fofana buteur lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Et pourtant, Fofana avait fait lever tout le Parc OL

  • par David Hernandez

    • Battu par Toulouse dimanche, l’OL avait pourtant fait le plus dur en ouvrant le score. Un but inscrit par Malick Fofana à la suite d’une action collective de toute beauté.

    Il restera anecdotique et néanmoins, il méritait tellement mieux. Ce dimanche, le deuxième but de Malick Fofana cette saison en Ligue 1 risque de faire partie de la liste des nommés pour la plus belle réalisation de la saison. Pas de geste acrobatique de l’ailier belge ou d’une inspiration géniale, mais tout simplement la conclusion d’une action collective dont rêve tout entraîneur. Voir Paulo Fonseca laisser exploser sa joie dans les bras de son adjoint Nelson Duarte au haut de son perchoir à Décines voulait d’ailleurs en dire beaucoup.

    Le 1-0 inscrit par l’OL à la 24e minute face à Toulouse avait certainement tout de la représentation d’un travail réalisé depuis le début de la préparation estivale. Il n'était pas sans rappeler un but lyonnais inscrit il y a quelques années avec la connexion Bruno Guimaraes - Lucas Paqueta face à Clermont. "Ça va être dur de reproduire ça, mais on essaie de travailler pour créer ce type d’action. Quand on joue simple et que le joueur fait le bon décrochage au bon moment, tout est plus facile. C'est vrai que c'est un but exceptionnel, qui méritait les trois points. Mais après, il y a tout un match à jouer", pointait du doigt Jorge Maciel.

    Une séquence de sept passes tout en une touche ou presque

    Tancé par Paulo Fonseca en veille de match, Malick Fofana s’est montré décisif et pensait peut-être avoir donné la victoire aux siens. Sa joie au moment de voir le ballon faire trembler les filets de Guillaume Restes en disait beaucoup sur son état d’esprit. Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso n’en revenaient eux toujours pas de cette action collective partie de derrière et qui s’est jouée tout en une touche jusqu’à l’offrande de Martin Satriano pour le numéro 11 lyonnais. Un but "exceptionnel" pour Niakhaté, frustré malgré tout qu’il "ne rapporte pas les trois points"

