Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP)

OL : Greif, trois clean-sheet pour commencer, une première depuis 2008

  • par David Hernandez
    • Lancé dans le grand bain face à Angers, Dominik Greif a enchaîné trois titularisations de suite la semaine passée avec l'OL. Trois matchs dans lesquels le Slovaque s’est illustré, égalant ainsi Hugo Lloris.

    La question du gardien a été l’un des sujets brulants de l’été à l’OL. Que ce soit dès le départ de Lucas Perri vers Leeds United jusqu’au recrutement de Dominik Greif à la mi-temps. Avec la bonne préparation estivale de Rémy Descamps, Paulo Fonseca s’est enfermé dans un dossier dont on se demandait comment il allait en sortir. Finalement, dans le malheur de Descamps touché à la main à Rennes, l’entraîneur portugais a pu trouver une issue de secours, en n’ayant pas à faire de choix. Propulser Greif dans le but lyonnais face à Angers était devenu une obligation. S’il faudra sûrement attendre de voir sur la durée, le Slovaque a malgré tout rassuré tout son monde en l’espace de trois matchs.

    Puydebois : "On lui demande d'être décisif et il l'est"

    L’ancien de Majorque s’est illustré que ce soit contre Angers ou lors des déplacements à Utrecht et Lille en fin de semaine. S’il n’a pas été plus sollicité que ça en 270 minutes, Dominik Greif a fait ce que le staff attendait de lui : se montrer décisif quand le match le demandait. S’il y a eu trois victoires de suite en dix jours, le géant slovaque n’y a pas été étranger, à l’image de ses trois parades au stade Pierre Mauroy dimanche en fin d’après-midi.

    Des prestations qui ont convaincu notre consultant Nicolas Puydebois, pas vraiment surpris ce lundi dans "Tant qu’il y aura des Gones" et qui militait depuis des semaines pour voir Greif à la place de Descamps. Avec trois clean-sheet pour ses trois premiers matchs, le numéro 1 lyonnais fait aussi bien qu’Hugo Lloris en 2008. Le champion du monde 2018 avait poussé la série jusqu’à cinq matchs sans prendre de buts pour ses débuts à l’OL.

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - mar 30 Sep 25 à 8 h 44

      J'avais peur qu'on le recrute un peu trop pour son jeu au pied plutôt que réellement pour ses qualités de gardien. Pour l'instant, il est dans la continuité de ce que nous a proposé Descamps les premiers matchs.

      C'est fou de se dire que nos deux gardiens, dont on n'attendait rien de spécial, sont en super forme en même temps, un peu comme le reste de l'équipe d'ailleurs.

      Signaler

