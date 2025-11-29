Actualités
Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, en compagnie de Jean-Michel Aulas (OL).
OL : Aulas laisse son trône à Al-Khelaïfi en Ligue des champions

  • par David Hernandez

    • En assistant à son 137e match de Ligue des champions avec le PSG, Nasser Al-Khelaïfi est devenu le président d’un club français le plus capé. Il supplante Jean-Michel Aulas et ses 136 rencontres avec l’OL.

    Il lui aura fallu quatorze ans pour y parvenir. Mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi est devenu le président le plus capé d’un club français en Ligue des champions. Arrivé au pouvoir du PSG en même temps que le rachat par QSI, le Qatari a assisté à sa 137e rencontre de la coupe aux grandes oreilles mercredi soir. Un record qu’il a fêté avec une victoire de son équipe face à Tottenham au Parc des Princes. En prenant seul la première place de ce classement, Al-Khelaïfi laisse derrière lui Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL.

    Le rêve d'un titre jamais assouvi

    A la différence de son homologue parisien qui a pu profiter de ressources quasi illimitées pour s’imposer durablement sur la scène européenne, Aulas a construit pierre après pierre son "empire". En annonçait que l’Europe était un objectif alors que l’OL était en D2 en 1987, le désormais candidat à la mairie de Lyon voyait grand et a dû patienter pour toucher à la Ligue des champions. Plus d’une décennie avant de s’inviter à la table des plus grands pendant près de vingt ans. Malgré tout, les 136 matchs de Ligue des champions disputés sous son règne n’ont pas permis à Jean-Michel Aulas d’accéder au rêve suprême : devenir le deuxième club français vainqueur de la C1 après l’OM en 1993. Succès réalisé par Nasser Al-Khelaïfi la saison passée.

    Alain Caveglia, ancien capitaine de l'OL
    Caveglia (OL Légendes) : "Ces 75 ans représentent beaucoup de chemin parcouru"

