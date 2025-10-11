Actualités
Ainsley Maitland-Niles lors d'OL - Toulouse
Ainsley Maitland-Niles lors d’OL – Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : l'OL doit apprendre à rester vigilant jusqu'au bout

  • par Gwendal Chabas

    • Avec trois buts encaissés après la 90e minute, l'OL est l'une moins bonne équipe de Ligue 1 dans le temps additionnel. Un vrai axe de progression pour ce groupe.

    Après six journées presque immaculées, Toulouse est venu ternir un peu le bilan lyonnais. Deux éclairs du Téfécé pour un succès 2 à 1 acquis aux 87e et 90+6e minutes. Un scénario n'est pas sans rappeler celui de Rennes (3-1), même si l'OL évoluait alors en infériorité numérique depuis 75e minute. Il a tout de même concédé trois réalisations entre la 79e et la 90e+5.

    Vous l'aurez remarqué, ce sont à chaque fois les fins de rencontre qui ont porté préjudice aux hommes de Paolo Fonseca dans ces deux défaites de la saison. Notamment le temps additionnel, avec trois buts encaissés et surtout, deux points laissés en route.

    Seul Lorient fait moins bien

    Si les partenaires de Moussa Niakhaté dispose de la meilleure défense du championnat (5), à égalité avec Marseille et le Paris Saint-Germain, ils sont parmi les plus perméables une fois la 90e passée. Avec les 3 réalisations contre eux, ils se trouvent juste derrière Lorient (4), et au même niveau que Strasbourg (3).

    Doit-on y voir un lien avec le fait que l'effectif de l'OL, qui manque peut-être un peu de profondeur confirmée ? En tout cas, c'est incontestablement un secteur à travailler. Mais le mieux, pour ne pas être sous pression dans le temps additionnel, reste malgré tout de faire la différence avant.

    derniers commentaires
