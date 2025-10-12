OL : Sulc titulaire, Karabec remplaçant pour Îles Féroé - Tchéquie

Après le nul contre la Croatie, la Tchéquie veut mettre la pression en reprenant provisoirement la tête de la poule L. Pavel Sulc est titulaire aux Îles Féroé tandis qu’Adam Karabec est encore sur le banc.

À deux matchs de la fin de ces éliminatoires, la Tchéquie n’a plus vraiment le choix. Ce dimanche, la sélection tchèque est aux Îles Féroé pour son avant-dernier match. Avec treize points, elle est à égalité avec la Croatie qui compte toutefois un match en plus à jouer. Alors oui, Pavel Sulc et ses compatriotes n’ont pas réellement leur destin entre les mains pour une qualification directe pour la Coupe du monde 2026, après avoir fait nul contre leurs concurrents directs il y a trois jours. Cependant, à 18h, ils peuvent mettre la pression sur les Croates en allant s’imposer aux Féroé et donc prendre provisoirement la tête de la poule L.

Himbert de nouveau face aux U18 anglais

Pour ce déplacement toujours périlleux, Ivan Hasek fait une nouvelle fois confiance à Sulc pour commencer la rencontre. Le numéro 10 de l’OL est aligné en position de meneur derrière Matej Vydra qu’il connait bien après trois saisons au Viktoria Plzen. Pas entré en jeu contre la Croatie, Adam Karabec débute encore sur le banc. Pour ce qui est des autres Lyonnais sur le pont ce dimanche, Rémi Himbert défiait une nouvelle fois l’Angleterre avec l’équipe de France U18.