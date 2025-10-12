Mercato : Fofana plus haute valeur marchande de l’OL

Resté à l’OL cet été, Malick Fofana représente la plus haute valeur marchande du club lyonnais. Le CIES estime sa valeur entre 48 et 56 millions d’euros.

La déclaration du directeur général de l’agence qui gère ses intérêts a fait couler beaucoup d’encre. En annonçant que Malick Fofana était destiné à un top club européen en fin de saison, Frederico Pena n’a pas forcément aidé son joueur. Dans le creux de la vague avec l’OL depuis quelques semaines, le Belge a avant tout besoin de calme autour de lui. Cela lui redonnera confiance pour redonner la plus mesure de son talent. Qu’il rejoigne un jour les plus grands, c’est un fait dont personne ne doute. Mais, comme l’a rappelé Paulo Fonseca, Fofana a besoin "d’en faire plus". La parenthèse internationale lui aura-t-elle fait du bien ? L’OL et ses supporters l’espèrent.

Un montant qui conviendrait à l'OL ?

S’il est resté dans la capitale des Gaules cet été, faute de propositions intéressantes, Malick Fofana n’a pas vocation à faire de vieux os à l’OL. Dans la situation financière qu’on lui connait, le club ne crachera pas non plus sur un très joli chèque pour son ailier. Ce dernier est aujourd’hui la plus grosse valeur marchande lyonnaise. D’après le CIES, Malick Fofana représenterait à l’instant T entre 48 et 56 millions d’euros. Il reste sous contrat en juin 2028. Une somme non négligeable. Elle pourrait augmenter si les performances du Belge se retrouvent bien plus consistantes dans les mois à venir.