Malick Fofana après son but lors d'OL - Metz
Malick Fofana après son but lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Mercato : Fofana plus haute valeur marchande de l'OL

  par David Hernandez
  2 Commentaires

    • Resté à l’OL cet été, Malick Fofana représente la plus haute valeur marchande du club lyonnais. Le CIES estime sa valeur entre 48 et 56 millions d’euros.

    La déclaration du directeur général de l’agence qui gère ses intérêts a fait couler beaucoup d’encre. En annonçant que Malick Fofana était destiné à un top club européen en fin de saison, Frederico Pena n’a pas forcément aidé son joueur. Dans le creux de la vague avec l’OL depuis quelques semaines, le Belge a avant tout besoin de calme autour de lui. Cela lui redonnera confiance pour redonner la plus mesure de son talent. Qu’il rejoigne un jour les plus grands, c’est un fait dont personne ne doute. Mais, comme l’a rappelé Paulo FonsecaFofana a besoin "d’en faire plus". La parenthèse internationale lui aura-t-elle fait du bien ? L’OL et ses supporters l’espèrent.

    Un montant qui conviendrait à l'OL ?

    S’il est resté dans la capitale des Gaules cet été, faute de propositions intéressantes, Malick Fofana n’a pas vocation à faire de vieux os à l’OL. Dans la situation financière qu’on lui connait, le club ne crachera pas non plus sur un très joli chèque pour son ailier. Ce dernier est aujourd’hui la plus grosse valeur marchande lyonnaise. D’après le CIES, Malick Fofana représenterait à l’instant T entre 48 et 56 millions d’euros. Il reste sous contrat en juin 2028. Une somme non négligeable. Elle pourrait augmenter si les performances du Belge se retrouvent bien plus consistantes dans les mois à venir.

    Ainsley Maitland-Niles (OL) et Olivier Giroud (Lille)
    L’OL abat un très gros travail sans ballon
    2 commentaires
    1. Avatar
      gg - dim 12 Oct 25 à 15 h 06

      Hello,

      Malick est un joueur magique à n’en pas douter.
      Il est clairement sur les tablettes de meilleurs clubs que l’OL dans de meilleures ligues.
      Son temps est à priori compté chez nous, donc profitons en tant qu’il est là, soutenons le tout le temps qu’il soit dans des périodes fastes ou d’autres plus difficiles !

      Sa valeur va dépendre de ses performances individuelles et collectives, de la concurrence entre les clubs acheteurs et de sa coupe du monde s’il est sélectionné.
      Pour ce dernier point la question majeure côté OL est de savoir s’ils pourront attendre la fin de la coupe du monde avant de le céder.

      Signaler
    2. OL-91
      OL-91 - dim 12 Oct 25 à 15 h 15

      Il faudra donc qu'il se fasse les croisés pour que le club puisse le conserver.

      Signaler

