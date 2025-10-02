Bleus : Deschamps justifie l’absence de Tolisso (OL)

Malgré ses bonnes performances avec l’OL ces derniers mois, Corentin Tolisso n’a toujours pas été récompensé par une sélection avec les Bleus. Ce jeudi, Didier Deschamps a tenté d’expliquer l’absence du capitaine de l’OL.
Était-il devant sa télévision ce jeudi à 14h ou s’est-il fait une raison ? Corentin Tolisso continue certainement d’y croire, mais il doit certainement se rendre compte que le train semble bel et bien passé avec l’équipe de France. De retour à un très haut niveau depuis un an, le milieu de l’OL serait logiquement un candidat aux Bleus dans un autre monde. Seulement, Didier Deschamps en a décidé autrement depuis plusieurs mois.
Aurélien Tchouaméni a beau devoir manquer les deux matchs de la trêve d’octobre, cela n’a pas suffi à Tolisso, pourtant présélectionné comme l'a confirmé le sélectionneur. "J’ai plus ou moins répondu avec Florian Thauvin. Il fait partie des pré-sélectionnés et peut être amené à être appelé. Il fait de très bonnes choses à Lyon après avoir, lui aussi, enchaîné des années compliquées avec les blessures. Je n'oublie pas qu'il a fait partie de la génération victorieuse."
Une porte définitivement fermée ?
L’aventure commune en Russie en 2018 n’a pas vocation à être un totem d’immunité, quand bien même Eduardo Camavinga a été retenu malgré un temps de jeu réduit au Real Madrid. Seulement, Deschamps a tenté d’apporter un argumentaire, laissant entendre que la porte était presque définitivement fermée, même s’il s’en défend. "Je vois dans un avenir un peu plus lointain. À partir du moment où je fais certains choix sur des jeunes qui ont moins d’expérience et de temps de jeu, je préfère prendre cette option-là. Mais je peux être amené à l’appeler et il peut être à nouveau sélectionné." Il est pourtant difficile d’imaginer un scénario dans lequel Corentin Tolisso retrouve les Bleus d’ici à la Coupe du monde 2026.
Cela devient de plus en plus dur de justifier l'injusticiable. Au début, il fallait qu'il soit constant sur une longue durée, bon bah ça fait plus d'un an. Après la concurrence est rude, ça ne marche plus quand il y a des blessés. Il faut jouer l'Europe, c'est la deuxième année d'Europa League. Bref il ne le prendra jamais, c'est dur pour Tolisso mais c'est mieux pour l'OL.
Quand il a repris Kanté (que j'aime bien d'ailleurs), c'était aussi pour sa jeunesse !