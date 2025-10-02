Actualités
Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL - RWDM Brussels
Moussa Niakhaté et Corentin Tolisso lors d'OL – RWDM Brussels (crédit : David Hernandez / OetL)

OL : la belle initiative des cadres du vestiaire

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Dans la belle dynamique lyonnaise, les cadres du vestiaire de l’OL ont négocié un pourcentage sur leurs primes afin de récompenser l’encadrement autour du groupe.

    Tout est beau, tout est rose et pour certains, cela est presque suspect. Après les déboires du début de l’été, l’OL est sur une pente ascendante qui n’en finit plus. Cela ne durera pas éternellement, la formation lyonnaise passera forcément par des moments de doutes. En attendant ce moment, l’OL prend ce qu’il y a à prendre et ce n’est pas plus mal comme ça. Les quinze points acquis en Ligue 1 et les trois en Ligue Europa, personne ne pourra les retirer aux hommes de Paulo Fonseca.

    Cette dynamique positive a forcément une incidence sur la vie dans le vestiaire et les sourires sont logiquement présents quotidiennement du côté du GOLTC. À l’insouciance de la jeunesse, Fonseca y ajoute la sagesse de ses cadres. Dans la deuxième partie de l’entretien qu’il a accordé à Olympique-et-Lyonnais et qui sortira bientôt, Moussa Niakhaté reviendra sur son rôle, notamment auprès des plus jeunes.

    Une unité par seulement entre joueurs

    Mais l’influence du Sénégalais ainsi que de Corentin Tolisso, capitaine de cette formation, et d’autres tauliers ne s’arrête pas qu’au vestiaire. Si l’égoïsme a pu être au centre des discussions à Décines ces dernières années, cet exercice 2025-2026 semble aller dans une direction contraire. Comme avancé par L’Equipe, les cadres ont discuté des primes avec la direction. Mais, dans ce sentiment d’unité qui transparait dans la capitale des Gaules, ils ont surtout négocié un pourcentage sur ces primes afin qu’il soit reversé à toutes les personnes qui sont rattachées au groupe professionnel (kinés, analystes, intendants, etc). Une décision historique qui en dit beaucoup sur ce groupe.

    1 commentaire
    1. Mouss
      Mouss - jeu 2 Oct 25 à 17 h 24

      Vous n'avez pas évoqué les parties de loup garou, je suis déçu. 🙂

      Signaler

