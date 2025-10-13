Interview exclusive - Débarqué sur le banc de l'OL Lyonnes cet été, Jonatan Giraldez connait des débuts parfaits. À 34 ans, l'entraîneur espagnol savoure la possibilité de mettre en place sa philosophie grâce aux nombreux changements opérés dans l'effectif lyonnais.

Olympique-et-Lyonnais : vous êtes arrivé en juin dernier, comment se passent ces premiers mois à l'OL Lyonnes ?

Jonatan Giraldez : Nous ne sommes qu’au début de cette saison, mais je pense que nous avons la possibilité d’améliorer notre niveau. Pouvoir gagner le premier match contre l’OM a été très important pour l’équipe. Mais nous devons faire des choses encore mieux pour améliorer notre niveau de performance. Les dernières semaines et notamment la dernière ont été importantes pour travailler sur les différents compartiments de notre jeu. L’équipe est bien et je suis très content du travail de l’équipe depuis quelque temps.

Ça fait trois mois que vous êtes en poste à l’OL Lyonnes. Sur quel point avez-vous l’impression que vos joueuses ont compris ce que vous demandiez ?

Les premières choses dont nous avons parlé concernent la position sur le terrain. Pourquoi c’est important la position sur le terrain, comprendre et parler la même langue sur le terrain. La deuxième chose était sur la circulation, le rythme du ballon. Avec la passe et aussi le mouvement avec le ballon. Tous les contenus, les dernières semaines, ont été sur la position et la vitesse de la circulation du ballon pour trouver les meilleures situations. Je pense qu'en Première Ligue, dans beaucoup de matchs, nous nous frotterons à des blocs bas. C'est l'une des choses les plus importantes pour améliorer, ajouter beaucoup de joueuses dans la surface adverse, montrer une bonne anticipation pour les transitions et aussi la circulation du ballon. C'est l'une des choses les plus importantes et on insiste beaucoup dessus à l'entraînement.

Giraldez : "Je me concentre sur l'OL Lyonnes et pas sur l'adversaire"

Vous parlez beaucoup de communication non verbale. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire ?

Oui, toute la pré-saison, nous avons parlé de ça. La communication non verbale et la communication avec le ballon. Quand tu fais la passe avec le ballon, qu'est-ce que ça peut signifier ? Si tu respectes la position et tu améliores la communication avec la passe, tu peux mieux jouer au football. Et dans l'évolution de l'équipe, ce ne sont que les débuts, je pense que la communication non verbale s'est déjà bien améliorée.

C'est quelque chose qui se travaille beaucoup sur le terrain ou beaucoup plus par vidéo, par exemple ?

Les deux. J'aime que toutes les joueuses puissent regarder l'exemple des matchs et aussi de l'entraînement. Chaque jour, nous avons 10 ou 12 minutes pour analyser notre communication. L'adversaire est important, mais la priorité pour moi, c'est OL Lyonnes. Et toute cette communication sur le plan offensif et défensif, à la pré-saison et depuis la reprise, a été importante pour continuer à améliorer notre projet. Je pense que c'est le plus important pour arriver et réussir la meilleure version de notre équipe.

"J'adore analyser les caractéristiques des joueuses pour les intégrer à l'équipe"

Il y a eu beaucoup de mouvements dans l'équipe, vous êtes nouveau également. Est-ce qu'il y a eu une individualisation des performances pour faciliter cet apprentissage ?

Oui, chaque joueuse a différentes caractéristiques pour jouer. Marie, par exemple, a une bonne capacité pour jouer dans un espace réduit et aussi à l'espace. La préparation physique est importante pour faire deux choses. Elle a l'opportunité de jouer dans la surface, mais je connais Marie-Antoinette et je sais qu'elle peut jouer dans l'espace. Lily (Yohannes) est une joueuse qui peut jouer à la base du milieu et aussi à l'intérieur parce que la qualité qu'elle a pendant les positions et aussi sur la récupération est très importante. Tarciane est arrivée la saison dernière par exemple, mais je pense qu'elle peut jouer aussi à la position de latérale droite, particulièrement pour aider à la construction. Ingrid, que je connais bien, peut jouer comme milieu, mais je pense que la meilleure position pour elle est en défense centrale.

Je pense qu'il y a une bonne adaptation pour l'équipe et aussi pour tout le staff. J'aime toujours analyser les points forts des joueuses. Et je peux adapter pour ajouter sa performance pour l'équipe. C'est la chose la plus importante. Je n'aime pas penser au système. Non, le système dépend de la joueuse que tu as et la caractéristique de la joueuse sur la position pour se connecter avec toutes les joueuses. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'adore ça. Analyser toutes les caractéristiques de la joueuse pour créer la connexion entre toute l'équipe.

Est-ce finalement plus facile de mettre en place votre philosophie avec un groupe qui a beaucoup changé plutôt qu'un groupe qui avait ses habitudes depuis quelques saisons ?

La chance que j'ai eue, c'est d'avoir la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est très spécial. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête pour créer toutes les nouvelles relations entre les joueuses. Je pense que c'est très important, notamment par rapport aux joueuses qui étaient déjà ici. Pour créer la connexion au début, c'est difficile, car il y a beaucoup de joueuses, beaucoup de nouvelles informations, différents types d'entraînement, de préparations mentales, physiques, tactiques parce que tous les coachs sont différents. Mais pour moi, c'est ce que j'adore. Commencer au début pour analyser toutes les joueuses et aussi comment je peux aider les joueuses à améliorer la performance. C'est ce que j'adore. Au début, c'est difficile (sourire). Mais l'évolution de l'équipe sera très importante pour réussir dans cette saison.

"Si tu perds une joueuse mentalement, ce n'est pas bon pour le groupe"

Est-ce que vous avez été surpris de certaines choses depuis ces trois mois au club ?

C'est le football. Le football est universel. La langue du football est universelle. Mais je suis surpris avec plusieurs joueuses. Parce que quand tu regardes les matchs des joueuses, c'est complètement différent. Tu connais les caractéristiques des joueuses, mais "face-to-face", tu peux analyser différents comportements pour aider les joueuses à évoluer et aussi améliorer le niveau des joueuses. Je suis particulièrement content avec Maïssa (Fathallah). La performance qu'elle montre et toutes les joueuses en général. Toute l'activation, la prédisposition, la mentalité, l'intensité. Nous avons tous les ingrédients pour améliorer l'équipe. L'attitude est bonne, c'est magnifique. Je pense que c'est quelque chose d'important pour maintenir l'effort toute la saison et avoir de la concurrence pour être la meilleure équipe.

On parle de concurrence. Est-ce que le rôle de coach, surtout à l'OL Lyonnes, a évolué ? Êtes-vous plus psychologue qu'entraîneur ?

Je suis aussi un psychologue (rires). Parce que la gestion de l'équipe est très importante. Pour moi, le plus important est d'avoir toutes les joueuses avec la mentalité pour faire la concurrence chaque match. Si tu perds plusieurs joueuses, je pense qu'il y a un problème. La concurrence est importante pendant l'entraînement, durant les semaines, pour maintenir le niveau toute la saison. Après toutes les décisions que j'ai prises, je le fais en pensant à ce qui est le mieux pour l'équipe. Mais il est très important de parler avec les joueuses pour leur faire comprendre pourquoi cette décision. Quelles sont les différentes choses que les joueuses peuvent améliorer. Et aussi parce que la saison est très longue et toutes les joueuses auront l'opportunité de jouer.

Pour moi, je dis toujours ça : le plus important, c'est l'équipe. Si tu as une bonne habitude pour t'entraîner chaque jour, la progression de l'équipe ira en montant. Mais si l'attitude à l'entraînement n'est pas bonne, la performance de l'équipe n'ira jamais dans la direction pour améliorer le niveau. De mon côté, il est très important de faire le point avec toutes les joueuses, pour maintenir le niveau de compétition, le niveau de concurrence pendant la saison. Parce que si nous gagnons à la fin, c'est avant tout parce qu'il y aura eu une concurrence saine dans l'équipe.

Une deuxième partie de l'entretien sera publiée mercredi en marge d'OL Lyonnes - St Pölten