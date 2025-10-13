Supporter déclaré de l’OL, le streamer Zack Nani continue de faire son trou. Après le championnat d’Arabie saoudite, le Lyonnais va diffuser sur sa chaîne les matchs de l’équipe de France Espoirs.
C’est une nouvelle façon de suivre le foot, et logiquement, ce n’est pas pour tout le monde. À l’heure où la nouvelle génération a du mal à suivre un match pendant 90 minutes, Zack Nani tente d’offrir une approche nouvelle. En ce sens, le streamer avait récemment acquis les droits de diffusion de la Saudi Pro League pour cette saison 2025-2026. L’occasion pour les nostalgiques de suivre les aventures d’Alexandre Lacazette, accompagné par Saïd Benrahma, dans son nouveau club du Neom SC. Seulement, l’ascension du streamer fan déclaré de l’OL ne s’arrête pas en si bon chemin.
Une collaboration jusqu'à l'Euro Espoirs 2027
À compter de ce lundi 13 octobre, les amoureux du ballon rond et de la jeunesse talentueuse en équipe de France pourront se brancher sur la chaîne Twitch et Youtube de Zack Nani. Privés de diffuseur, les Espoirs de Gérald Baticle verront désormais leurs matchs diffusés gratuitement sur le canal du Lyonnais de 30 ans. La FFF en a fait l’annonce dimanche soir avec une diffusion gratuite jusqu’à l’Euro 2027. Lancement du projet ce lundi avec la diffusion en direct de France - Estonie à 18h30.
C'est super. Il commence à développer cette diffusion gratuite des matchs, cela donnera surement des idées à d'autres si cela fonctionne. Même si je ne crois pas qu'il fasse cela pour l'argent.
Quoique, même si à l'instant T en terme de vues et de rémunération grâce aux pubs, il sera surement perdant. Mais sur le long-terme, la visibilité de sa chaîne va augmenter et donc ses revenus avec.
On peut peut-être imaginer qu'un jour ce sera la Ligue 1 qui sera diffusée gratuitement ainsi ?
J'imagine bien la possibilité de conserver une chaîne payante, avec beaucoup de contenus en dehors des matchs, sur les joueurs, les entrainements etc.. Ce qui permet de justifier le prix. Mais aussi une autre option gratuite avec un Zack Nani qui diffuse les matchs gratos, qui invite bénévolement 2 ou 3 commentateurs. Ce serait, super, ça permettrait de limiter le strémingue illégal, pour ceux qui ne veulent rien payer. Et puis ça attirerait de nouvelles personnes aussi.
Ou alors imaginons que pour commencer, il prenne un contrat pour diffuser tous les matchs de l'OL. Ce serait une somme énorme. Le prix d'achat pour Zack serait ce que Ligue1+ estime en perte que cela pourrait causer pour eux de perdre l'exclusivité sur un match par semaine. On parlerai d'une somme en dizaine de millions peut-être? Mais cela rapporterait surement des centaines de milliers de personnes sur ses chaines.