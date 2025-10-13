Supporter déclaré de l’OL, le streamer Zack Nani continue de faire son trou. Après le championnat d’Arabie saoudite, le Lyonnais va diffuser sur sa chaîne les matchs de l’équipe de France Espoirs.

C’est une nouvelle façon de suivre le foot, et logiquement, ce n’est pas pour tout le monde. À l’heure où la nouvelle génération a du mal à suivre un match pendant 90 minutes, Zack Nani tente d’offrir une approche nouvelle. En ce sens, le streamer avait récemment acquis les droits de diffusion de la Saudi Pro League pour cette saison 2025-2026. L’occasion pour les nostalgiques de suivre les aventures d’Alexandre Lacazette, accompagné par Saïd Benrahma, dans son nouveau club du Neom SC. Seulement, l’ascension du streamer fan déclaré de l’OL ne s’arrête pas en si bon chemin.

Une collaboration jusqu'à l'Euro Espoirs 2027

À compter de ce lundi 13 octobre, les amoureux du ballon rond et de la jeunesse talentueuse en équipe de France pourront se brancher sur la chaîne Twitch et Youtube de Zack Nani. Privés de diffuseur, les Espoirs de Gérald Baticle verront désormais leurs matchs diffusés gratuitement sur le canal du Lyonnais de 30 ans. La FFF en a fait l’annonce dimanche soir avec une diffusion gratuite jusqu’à l’Euro 2027. Lancement du projet ce lundi avec la diffusion en direct de France - Estonie à 18h30.