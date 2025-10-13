Actualités
L'arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne - OL
L’arbitre François Letexier du derby Saint-Etienne – OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Deux supporters jugés ce lundi suite au derby interrompu ASSE - OL

  • par David Hernandez
    • Six mois après les faits, deux supporters de l’AS Saint-Etienne vont comparaitre devant la justice. Il leur est reproché le jet de projectile sur l’un des arbitres assistants, entraînant l’interruption pendant de longues minutes du derby ASSE - OL.

    Cette saison, pas de derby à se mettre sous la dent pour les supporters de l’OL et de l’AS Saint-Etienne. Il y en a bien eu un chez les féminines courant septembre et ce week-end chez les U15. Mais cela n’a pas la même saveur qu’un match au Parc OL ou à Geoffroy Guichard. Redescendus en Ligue 2, les Verts ont pour objectif de remonter dans l’élite à l’issue de cette saison. Si la mission est atteinte, il y a de fortes chances que deux supporters stéphanois ne puisse pas la vivre. En effet, ce lundi 13 octobre, deux Stéphanois vont comparaitre devant le tribunal correctionnel de Saint-Etienne après les incidents qui ont émaillé le dernier derby entre l'ASSE et l’OL en avril dernier. Si les Stéphanois l’avaient emporté sur le terrain, ce 126 derby avait donné lieu à plusieurs polémiques.

    Placés sous contrôle judiciaire depuis le derby

    L’agression de Lucas Stassin sur Corentin Tolisso, mais aussi l’interruption du match pendant de longues minutes juste avant la mi-temps. Un arbitre assistant avait reçu, ce soir-là, une pièce de monnaie sur la tête, entraînant une cellule de crise. Le principal suspect avait rapidement été interpelé à sa sortie du stade Geoffroy-Guichard, grâce aux caméras de vidéosurveillance. Il avait reconnu les faits avant qu’un deuxième suspect ne soit interpellé quelques jours plus tard. Placés sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter au commissariat les jours de match officiel de l’ASSE, les deux individus seront jugés ce lundi pour violences aggravées et jet de projectile représentant un danger pour la sécurité des personnes. Audience prévue à partir de 13h30.

    1. Sebepe
      Sebepe - lun 13 Oct 25 à 11 h 32

      ah ... ca t on voir une nouvelle illustration d'une justice à deux vitesses ?

