Castello Lukeba, ancien défenseur de l'OL avec les Bleus
Castello Lukeba, ancien défenseur de l’OL avec les Bleus (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)

Mercato : combien pourrait encore rapporter Lukeba à l’OL ?

  • par David Hernandez
    • Ayant annoncé son intention de rejoindre un grand club européen dans les mois à venir, Castello Lukeba pourrait faire les affaires de l’OL. Le club lyonnais avait inclus un pourcentage sur une potentielle plus-value lors de son départ en 2023.

    Ces derniers mois, la politique de John Textor sur les jeunes du centre de formation avait quelque peu fait grincer des dents. Avec en point d’orgue, le départ de Mamadou Sarr vers Strasbourg. En plus de la perte sportive d’un jeune talent qui aurait pu rendre de fiers services la saison passée, l’OL et son président avaient eu la bonne idée de ne pas insérer de pourcentage dans une potentielle revente du défenseur. Si la vente pour dix millions d’euros à l’été 2024 avait été une belle affaire pour un joueur n’ayant joué que quatre minutes en pros, le transfert de Sarr de Strasbourg à Chelsea durant l’été (14M€) a donné quelques regrets. Chaque million d’euros est le bienvenu et cela n’aurait pas été de trop. Cette politique a donc été loin de celle qui avait été faite avec Castello Lukeba, autre talent défensif sorti de l’Académie.

    Une clause à 90 millions d'euros

    En plus des 34 millions d’euros (bonus inclus) empochés en août 2023 pour le transfert au RB Leipzig, l’OL avait inclus un intéressement de 20% sur une future plus-value. À l’heure où l’international français a déclaré son envie de rejoindre un top club européen, la direction lyonnaise pourrait bien voir ce futur transfert avec intérêt. Plusieurs clubs anglais suivraient le profil de Lukeba et la tendance pourrait tourner autour d'un départ autour de 60 millions d’euros. Cela représenterait donc environ cinq millions d’euros dans les caisses rhodaniennes. Ce serait le double si la clause libératoire (90M€) du Français à Leipzig venait à sauter.

    1. Mcphy
      Mcphy - lun 13 Oct 25 à 8 h 24

      Bonjour,

      N oubliez pas de rajouter le % de formation (+ ou - 5%) sur le transfert.. ce qui ajoute entre 3 et 4.5M€ ce qui est, pour nous , vraiment pas mal, ca nous "paie" Karabec.

