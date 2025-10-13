Actualités
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

Ligue 1 : l'OL va devoir patienter pour préparer Nice au complet

  par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Si Paulo Fonseca va devoir attendre jusqu’au dernier instant le retour de tous ses joueurs, cette nouvelle semaine lance la préparation du retour de la Ligue 1 pour l’OL.

    Comme à chaque trêve internationale, l’attente se fait longue. Ce lundi, l’équipe de France joue certes en Islande, mais le match des Bleus est loin de déclencher les passions. Entre Rhône et Saône, le retour de la Ligue 1 et donc de l’OL est attendu avec bien plus d’excitation. Le revers contre Toulouse est assurément encore dans toutes les têtes, mais le début de saison réussi pousse à espérer une réaction d’orgueil des Lyonnais. Cela se passera du côté de Nice avec un déplacement sur la Côte d’Azur samedi (17h) pour la 8e journée de Ligue 1. Après quelques jours de repos bien mérités, les coéquipiers de Corentin Tolisso vont tranquillement relancer la machine en ce début de semaine afin d’être prêts pour le retour de la compétition et un bloc de matchs conséquents.

    Des retours à 48h ou moins du match

    Cependant, Paulo Fonseca ne va pas avoir beaucoup de temps pour préparer ce Nice - OL. Du moins avec son effectif au complet. Si certains internationaux comme Pavel Sulc, Adam Karabec ou Alejandro Gomes Rodriguez vont revenir dès ce mardi, d’autres vont se faire attendre. Le Sénégal de Moussa Niakhaté ne jouant que mardi soir, le défenseur ne devrait reprendre l’entraînement que jeudi. Les traditionnels voyages outre-Atlantique vont eux pousser à un retour plus que tardif de Nicolas Tagliafico et Tanner Tessmann, sur le pont dans la nuit de mardi à mercredi…

    1. Juni38
      Juni38 - lun 13 Oct 25 à 12 h 22

      Enchainement de 7 matchs entre samedi 18/10 et le 9/11 et la réception du champion d'Europe .
      Un menu plus que copieux avec 4 déplacements ; soit un match tous les trois jours pendant 3 semaines ...
      Puis à nouveau 15j de coupure ...
      Va falloir que rachon retrouve ses jambes et que tout le monde soit opérationnel car ça va tourner ...

