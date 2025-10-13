Actualités
Supporters de Saint-Etienne
Supporters de Saint-Etienne lors du derby contre l’OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

ASSE - OL : le jugement des supporters stéphanois finalement reporté à novembre

  • par David Hernandez

    • Initialement prévu ce lundi 13 octobre, le jugement de deux supporters de l’AS Saint-Etienne a finalement été renvoyé au 4 novembre.

    Pour connaitre la sentence, il faudra encore patienter. Six mois après le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL, les deux supporters stéphanois soupçonnés d’avoir lancé des pièces sur l’arbitre de touche n’ont pas connu leur sanction ce lundi. Pourtant, le procès s’est bien ouvert à 13h30 au tribunal correctionnel de la ville du Forez. Seulement, il a été rapidement refermé pour être renvoyé au 4 novembre prochain. Selon les informations d’Ici Loire, les deux plaignants n’étaient pas présents, représentés par leurs avocats, pas plus que les parties civiles : l'AS Saint-Étienne, l'Olympique lyonnais, la Ligue de Football Professionnel ou l'arbitre visé.

    Un contrôle judiciaire toujours en vigueur

    Le choix de ce renvoi s’explique par "le programme chargé des audiences ce 13 octobre, pour une autre affaire impliquant - de loin - le football avec l’affaire du 'Pablo Escobar de Montbrison' ", d’après les mots utilisés par nos confrères. En attendant le 4 novembre prochain, les deux supporters de l’ASSE restent sous contrôle judiciaire. Ils sont interdits de se trouver aux abords du stade Geoffroy-Guichard et d'assister aux matchs de l'AS Saint-Étienne, à domicile comme à l’extérieur, et doivent pointer au commissariat les jours de matchs.

