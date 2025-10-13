Actualités
Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
Les joueuses de l’OL Lyonnes en D3 féminine (Facebook : OL Ang’Elles)

OL Académie : encore un carton plein pour les féminines

  • par David Hernandez

    • En plus des victoires de garçons, la réserve de l’OL Lyonnes et les U19 féminines ont rapporté les trois points de leur match du week-end.

    Tous les voyants sont au vert et pour une fois, personne ne va s’en plaindre à Lyon. Tancée ces derniers mois, l’OL Académie vit un début de saison quasi parfait dans presque toutes les catégories. Seule la réserve de Gueïda Fofana a un peu de retard à l’allumage, mais à côté, toutes les équipes font le travail. Samedi, les U19 de Florent Balmont et les U17 de Samy Saci avaient conforté leur place dans le haut du classement grâce à leur victoire contre l’AS Saint-Priest et Illzach. Une mise en bouche suivie par les jeunes joueuses de l’OL Lyonnes dimanche.

    Après bientôt deux mois de compétition, la réserve féminine et les U19 sont leaders de leur poule, sans qu’on puisse vraiment dire quelque chose. À Meyzieu, les cadettes ont fait un pas de plus vers la qualification pour la phase Élite. En prenant le meilleur sur le FC Metz grâce notamment à un doublé de Yasmine Benseba (52e, 89e), les U19 de l’OL ont désormais huit points d’avance sur leur dauphin à quatre journées de la fin de la première phase.

    Doublé de Marmillot et Douvier en 45 minutes pour la réserve

    Cela sent donc très bon pour la qualification et la possibilité de ravir un nouveau titre de champion, après la perte de la saison passée. De titre, il n’en est encore pas question non plus pour la réserve féminine. Mais après six journées, les coéquipières d’Ambre Ouazar sont toujours invaincues et font la course en tête, à égalité avec Cannes. Le choc prévu le 7 décembre prochain à Meyzieu promet d’être intéressant même s’il reste deux journées à disputer contre Longvic et à Monaco avant ça. Mais vu la dynamique actuelle, on peut penser que cela ne devrait être qu’une formalité, à l’image de la victoire dimanche à Albi. Grâce à des doublés de Camille Marmillot (31e, 41e) et Lorna Chicha Douvier (34e, 40e), l’OL Lyonnes n’a pas eu à forcer son talent. 

    Ernest Nuamah (Ghana) à la CAN
    En plus de l'OL, Ernest Nuamah a désormais un autre objectif avec le Ghana

    Les joueuses de l'OL Lyonnes en D3 féminine
    OL Académie : encore un carton plein pour les féminines
