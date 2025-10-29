Actualités
Paris FC - OL en décembre 2021
Paris FC – OL en décembre 2021 (Photo by Bertrand GUAY / AFP)

Paris FC - OL : un précédent que tout le monde veut oublier

  • par David Hernandez

    • Presque quatre ans après leur dernière confrontation, le Paris FC et l’OL se retrouvent. Une affiche de Ligue 1, loin des scènes de violence qui avaient entraîné l’arrêt du 32e de finale de Coupe de France en décembre 2021.

    Ce mercredi soir, les supporters de l’OL devront se faire tout petits dans les tribunes du stade Jean Bouin. Car les courageux Lyonnais, originaires de l’Île-de-France, seront avant tout mélangés aux supporters parisiens. Pas de place en parcage comme l’ont convenu par la préfecture des Hauts-de-Seine ainsi que le ministère de l’Intérieur. Une décision qui trouve sa racine, quatre ans auparavant, un soir de décembre 2021. Le 17 très exactement pour un 32e de finale de Coupe de France. Entre l’OL de Rudi Garcia et le Paris FC de Thierry Laurey qui évolue en Ligue 2, l’avantage est clairement lyonnais.

    Le club lyonnais avait pris cher

    Seulement, cette rencontre n’ira jamais jusqu’à son terme. Elle dépassera tout juste les quarante-cinq minutes, à cause d’incidents en tribunes. Si, sur le terrain, Moussa Dembélé avait égalisé juste avant la pause (43e), des affrontements violents avaient éclaté entre supporters parisiens, dont certains étaient des ultras du PSG, et ceux de l’OL, présents en parcage à Charléty. Des scènes de violence au milieu de familles pendant une dizaine de minutes et qui avaient eu un effet radical. L’arrêt définitif du match et une disqualification des deux équipes quelques jours plus tard.

    Pour l’OL, reconnu presque plus coupable que le PFC, cette sanction intervenait quelques semaines après le lancer de bouteille sur Dimitri Payet et cela avait entraîné une interdiction de déplacement de ses fans jusqu’au terme de la saison, et une exclusion avec sursis de la Coupe de France 2022-2023.

    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    CAN féminine : qualification historique pour Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi

