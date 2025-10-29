L’OL va retrouver deux anciens de la maison contre le Paris FC

Si Rémy Riou, troisième gardien, ne fait pas partie du groupe du Paris FC, le club parisien compte deux autres anciens de la maison OL en son sein. Willem Geubbels et Timothée Kolodziejczak, tous deux passés par l’Académie.

S’il avait été sur la feuille de match, Rémy Riou n’aurait pas forcément reconnu grand monde ce mercredi soir en avant-match. L’ancienne doublure de l’OL a quitté le club lyonnais en janvier 2024 et bien des choses ont changé entre Rhône et Saône. Au niveau de l’effectif, les rescapés de l’époque sont peu nombreux, hormis Clinton Mata, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Tagliafico ou encore Corentin Tolisso. Déjà numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens du Paris FC, Riou n’aura même pas la possibilité d’échanger avec ses anciens coéquipiers.

Des remplaçants avant tout

Toutefois, il y aura un peu de sang lyonnais dans le camp parisien ce mercredi (21h05). S’ils n’ont pas forcément marqué de leur empreinte leur séjour rhodanien, Timothée Kolodziejczak et Willem Geubbels font partie de la rotation de Stéphane Gilli. Retenus dans le groupe de 21 joueurs pour ce Paris FC - OL, le défenseur et l’attaquant devraient avant tout débuter sur le banc cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1.

Le groupe du Paris FC : Nkambadio, Trapp - Kolodziejczak, Mbow, Otavio, Chergui, Ollila, De Smet, H. Traoré - M. Lopez, Lees-Melou, Marchetti, Ad. Camara, Doucet, Kebbal - Gory, Simon, Ikoné, Geubbels, Krasso, Dicko.