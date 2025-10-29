L’OL va retrouver deux anciens de la maison contre le Paris FC

Si Rémy Riou, troisième gardien, ne fait pas partie du groupe du Paris FC, le club parisien compte deux autres anciens de la maison OL en son sein. Willem Geubbels et Timothée Kolodziejczak, tous deux passés par l’Académie.
S’il avait été sur la feuille de match, Rémy Riou n’aurait pas forcément reconnu grand monde ce mercredi soir en avant-match. L’ancienne doublure de l’OL a quitté le club lyonnais en janvier 2024 et bien des choses ont changé entre Rhône et Saône. Au niveau de l’effectif, les rescapés de l’époque sont peu nombreux, hormis Clinton Mata, Ainsley Maitland-Niles, Nicolas Tagliafico ou encore Corentin Tolisso. Déjà numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens du Paris FC, Riou n’aura même pas la possibilité d’échanger avec ses anciens coéquipiers.
Des remplaçants avant tout
Toutefois, il y aura un peu de sang lyonnais dans le camp parisien ce mercredi (21h05). S’ils n’ont pas forcément marqué de leur empreinte leur séjour rhodanien, Timothée Kolodziejczak et Willem Geubbels font partie de la rotation de Stéphane Gilli. Retenus dans le groupe de 21 joueurs pour ce Paris FC - OL, le défenseur et l’attaquant devraient avant tout débuter sur le banc cette rencontre de la 10e journée de Ligue 1.
Le groupe du Paris FC : Nkambadio, Trapp - Kolodziejczak, Mbow, Otavio, Chergui, Ollila, De Smet, H. Traoré - M. Lopez, Lees-Melou, Marchetti, Ad. Camara, Doucet, Kebbal - Gory, Simon, Ikoné, Geubbels, Krasso, Dicko.
Kolodziejczak était la doublure de Aly Cissokho, c'est dire a quel point c'est une autre époque
Il a même joué avec Juni !
Ils ont rassemblé ce qui se fait de pire en terme de choix de carrière. Mais attention ils ont maintenant de l’expérience et il y a du talent.
S’ils mettent le premier but ça va se rouler par terre et mettre 5 minutes à se relever.
Lees Melou va nous faire un spectacle en mode one man show je vous l’annonce d’avance 😉
Jérémy Stinat, l’arbitre, va se faire casser les oreilles pendant 90 minutes.
Oui et puis il va surtout vouloir prouver qu'il vaut la somme que le PFC a mis sur lui. Là où l'OL était frileux, alors que je pense, surtout quand il voit notre début de saison, il aurait préféré venir chez nous...
J’aurais pleuré, je le hais depuis un match contre nous avec Brest. Un vrai sale type.
Je ne veux pas nous porter la poisse, mais quand on connaît la réussite des anciens face à nous, je n’ai pas pu m’empêcher d’aller voir les stats de Geubbels en Ligue 1… Résultat : 8 matchs cette saison pour 1 but.
Si on reprend depuis ses débuts, ça fait 47 matchs pour 4 buts. En ramenant ça en minutes jouées, on tourne autour de 13,67 matchs “pleins” pour 4 buts, soit un but tous les 3,41 matchs.
Donc si on résume : cette saison, c’est 1 but en 8 matchs, mais sa moyenne globale dit qu’il plante un but tous les 3,41 matchs.
Bref… si le karma continue à nous poursuivre, ce soir, il ne devrait pas être bien loin de claquer le deuxième.
On a vraiment un karma de merde, c’est pas possible ! 😅
Il peut marquer contre nous, tant que l'on gagne 🙂
Ce qui m'inquiète c'est que c'est Abner qui va devoir défendre sur Kebbal, leur joueur en forme en ce début de saison...
Finalement, fausse alerte !!
Cette saison, Geubbels a joué l’équivalent de 4,11 matchs avec une moyenne de 47 minutes par match.
Statistiquement, il devrait claquer d’ici 7 à 8 matchs… donc tout va bien, on devrait être tranquilles ce soir ! 😅
On l’a déjà joué il était totalement transparent…mais bon méfiance toujours 😅