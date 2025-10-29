Mardi, la plupart des internationales de l’OL Lyonnes disputaient leur dernier match de la trêve. Elma Nelhage en a profité pour honorer sa première cape en A avec la Suède.

Le temps de préparation sera une nouvelle fois réduit, mais Jonatan Giraldez devrait bientôt compter sur l’ensemble de ses joueuses. Il faudra certes patienter puisque les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes jouent ce mercredi soir et que Christiane Endler doit revenir d’un périple au Chili. Mais, mardi a sonné comme la fin des rencontres internationales pour la plupart des joueuses de l’OL Lyonnes. Place désormais au quotidien lyonnais avec le retour de la Première Ligue, samedi, et la réception du Paris FC. Pour cette dernière journée internationale, de nombreuses Fenottes étaient sur le pont.

Des temps de jeu plutôt corrects

Si Teagan Micah est restée sur le banc dans le large revers australien (3-0) contre l’Angleterre tout comme Tarciane en Italie, le reste des Lyonnaises ont joué. Cela a d’ailleurs permis à Elma Nelhage de connaitre sa première sélection avec la Suède dans la demi-retour perdue contre l’Espagne (0-1). Sofie Svava et le Danemark ont de leur côté validé leur maintien en Ligue A en Ligue des Nations en prenant le meilleur sur la Finlande. La gauchère a joué plus d’une heure, comme Ada Hegerberg avec la Norvège.

La capitaine n’a pas marqué dans la victoire norvégienne (0-2) contre le Japon. Ingrid Engen a joué l’intégralité de la rencontre, tout comme Melchie Dumornay avec Haïti. Cela n’a pas été suffisant pour prendre le meilleur sur le Maroc, facile vainqueur (3-0). Enfin, deux joueuses de l’OL Lyonnes se faisaient face mardi soir. Dans ce duel à distance, Ashley Lawrence (65 minutes) a pris le meilleur sur Damaris, entrée juste avant la sortie de sa coéquipière de club. Place désormais au Paris FC.

*L'OL Lyonnes affrontera le Paris FC dans le choc de la D1 samedi 1er novembre. Pour obtenir des places à un tarif avantageux, rendez-vous ici.