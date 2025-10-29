Actualités
Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
Ada Hegerberg avec la Norvège à l’Euro 2025 (@UEFA)

OL Lyonnes : première sélection pour Nelhage, des retours à Décines qui se précisent

  • par David Hernandez

    • Mardi, la plupart des internationales de l’OL Lyonnes disputaient leur dernier match de la trêve. Elma Nelhage en a profité pour honorer sa première cape en A avec la Suède.

    Le temps de préparation sera une nouvelle fois réduit, mais Jonatan Giraldez devrait bientôt compter sur l’ensemble de ses joueuses. Il faudra certes patienter puisque les Américaines Lindsey Heaps et Lily Yohannes jouent ce mercredi soir et que Christiane Endler doit revenir d’un périple au Chili. Mais, mardi a sonné comme la fin des rencontres internationales pour la plupart des joueuses de l’OL Lyonnes. Place désormais au quotidien lyonnais avec le retour de la Première Ligue, samedi, et la réception du Paris FC. Pour cette dernière journée internationale, de nombreuses Fenottes étaient sur le pont.

    Des temps de jeu plutôt corrects

    Si Teagan Micah est restée sur le banc dans le large revers australien (3-0) contre l’Angleterre tout comme Tarciane en Italie, le reste des Lyonnaises ont joué. Cela a d’ailleurs permis à Elma Nelhage de connaitre sa première sélection avec la Suède dans la demi-retour perdue contre l’Espagne (0-1). Sofie Svava et le Danemark ont de leur côté validé leur maintien en Ligue A en Ligue des Nations en prenant le meilleur sur la Finlande. La gauchère a joué plus d’une heure, comme Ada Hegerberg avec la Norvège.

    La capitaine n’a pas marqué dans la victoire norvégienne (0-2) contre le Japon. Ingrid Engen a joué l’intégralité de la rencontre, tout comme Melchie Dumornay avec Haïti. Cela n’a pas été suffisant pour prendre le meilleur sur le Maroc, facile vainqueur (3-0). Enfin, deux joueuses de l’OL Lyonnes se faisaient face mardi soir. Dans ce duel à distance, Ashley Lawrence (65 minutes) a pris le meilleur sur Damaris, entrée juste avant la sortie de sa coéquipière de club. Place désormais au Paris FC.

    *L'OL Lyonnes affrontera le Paris FC dans le choc de la D1 samedi 1er novembre. Pour obtenir des places à un tarif avantageux, rendez-vous ici.

    à lire également
    Willem Geubbels
    L’OL va retrouver deux anciens de la maison contre le Paris FC

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    OL Lyonnes - Paris FC : un tarif préférentiel et un maillot à gagner 23/10/25
    Ada Hegerberg avec la Norvège à l'Euro 2025
    OL Lyonnes : première sélection pour Nelhage, des retours à Décines qui se précisent 14:20
    Willem Geubbels
    L’OL va retrouver deux anciens de la maison contre le Paris FC 13:30
    Paris FC - OL en décembre 2021
    Paris FC - OL : un précédent que tout le monde veut oublier 12:40
    Tabitha Chawinga a inscrit un doublé lors d'OL - Juventus Turin.
    CAN féminine : qualification historique pour Chawinga (OL Lyonnes) et le Malawi 11:50
    Stéphane Gilli, entraîneur du Paris FC
    Paris FC : Stéphane Gilli craint l'OL, même sans Malick Fofana 11:00
    Moussa Niakhaté avec Martin Satriano et Mathys De Carvalho lors d'OL - Salzbourg
    Paris FC -  OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:15
    Selma Bacha (France), dépitée
    Ligue des Nations : Brand (OL Lyonnes) sort les Bleues et file en finale 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Michael Gerlinger, directeur général de l'OL, et sa présidente Michele Kang
    OL - Eagle Football Group : la publication des comptes annuels repoussée 08:45
    Afonso Moreira lors d'OL - Strasbourg
    Paris FC - OL : fructifier Strasbourg avec quelques retouches 08:00
    La joie des joueurs de l'OL contre Strasbourg
    L’OL veut répondre collectivement au coup du sort de Fofana contre le Paris FC 07:30
    Enzo Molebe, jeune attaquant de l'OL
    Paris FC - OL : Descamps, Molebe et Gomes Rodríguez de retour 28/10/25
    Clément Turpin
    Brest - OL avec Clément Turpin aux manettes 28/10/25
    Afonso Moreira lors d'OL - RWDM Brussels
    OL : Afonso Moreira veut "muscler" son jeu 28/10/25
    Paulo Fonseca lors d'OM - OL
    OL : Paulo Fonseca et la force offensive du Paris FC 28/10/25
    Liam Rosenior, entraîneur de Strasbourg
    OL - Strasbourg : Liam Rosenior fait son mea-culpa 28/10/25
    Paulo Fonseca lors de Montpellier - OL
    L'OL en réflexion sur le mercato hivernal 28/10/25
    OL - Strasbourg (2-1) : Doukouré devait bien être exclu pour son tacle sur Fofana 28/10/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut