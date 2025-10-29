Actualités
Pierre Lees-Melou, milieu du Paris FC

L’OL se frotte à un Paris FC aux deux visages

  • par David Hernandez

    • Promu cette saison en Ligue 1, le Paris FC est bien installé dans le ventre mou. Proposant un jeu porté vers l’avant, le club parisien reste confronté à ses problèmes défensifs avec près de deux buts encaissés par match.

    Après un match plaisant mais sans grandes occasions, l’OL va-t-il enchaîner avec une deuxième rencontre où les difficultés à se montrer dangereux offensivement seront moindres ? Sur le papier, le déplacement à Paris pour affronter le Paris FC a tout d’une sortie dans laquelle les Lyonnais pourront déployer leur jeu et appuyer sur leur point fort. Reste à savoir quelle stratégie va adopter le PFC face à l’un des gros de la Ligue 1. Depuis neuf journées, les observateurs saluent la qualité du jeu de l’équipe de Stéphane Gilli et d’une volonté d’aller vers l’avant.

    Des munitions devant, une défense aux abois

    Malgré un statut de promu, le club désormais détenu par la famille Arnault et Red Bull a des ambitions, même si le maintien reste l’objectif principal. Avec 10 points, le Paris FC est dans le ventre-mou de l’élite, bien au chaud. Seulement, les deux défaites de suite contre Lens et Nantes ont mis en avant le principal défaut de cette formation. Séduisante dans le jeu, elle paie une certaine porosité défensive. Déjà 17 buts encaissés en neuf journées, soit près de deux par match. Offensivement, le Paris FC a des arguments. Défensivement, l’OL compte bien appuyer là où ça fait mal ce mercredi soir (21h05) pour enchaîner dans cette Ligue 1.

