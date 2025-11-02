Brest - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Pour sa première titularisation avec l'OL, Hans Hateboer a été exclu après seulement 7 minutes. Malgré tout, les Lyonnais ont conservé un point en faisant preuve de solidarité. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.
On a aimé
L'OL a retrouvé des vertus collectives
Sur le plan individuel, Tyler Morton et Pavel Šulc sont les deux noms à ressortir pour leur capacité à conserver la balle et leur grosse dépense d'énergie. Dominik Greif aussi a été décisif. Mais ce dimanche, après le nul 0-0 à Brest, c'est surtout le collectif qu'il nous faut souligner. Car très vite réduit à 10, l'OL a montré tout au long de la partie de la solidarité, notamment défensive. En difficulté défensivement ces derniers temps, il a remis le bleu de chauffe pour résister aux Brestois en deuxième période.
Quatre jours après le résultat très décevant sur la pelouse du Paris FC (3-3), les Rhodaniens ont retrouvé des vertus qui ont fait leur force en début de saison. Évidemment, comptablement, ce point ne leur permet pas d'avancer (ils sont 6es), mais les regrets de cette semaine seront davantage sur la déconvenue face au PFC qu'à Francis-Le Blé.
On n'a pas aimé
Le duo Tanner Tessmann - Hans Hateboer change le match
Alors que Brest n'avait pas touché un ballon dans le camp lyonnais, les hommes de Paulo Fonseca se sont encore une fois mis en difficulté. Sur une passe mal appuyée de Tanner Tessmann, Hans Hateboer, qui reculait, était trop court pour intervenir. Sauf que le Néerlandais a mis la semelle trop haut sur la jambe de Pathé Mboup, forçant Clément Turpin à l'exclure.
Après seulement sept minutes, les partenaires de Moussa Niakhaté se tiraient une balle dans le pied. Pourtant, ils étaient très bien entrés dans cette rencontre. Ils sont parvenus à faire bonne figure avec le ballon pendant le premier acte, avant de baisser le pied physiquement et techniquement après la pause. Les deux joueurs ont d'ailleurs été sanctionnés, puisque le latéral a écopé d'un rouge, tandis que l'Américain est sorti presque dans la foulée. Et cette action a conditionné le reste de l'affiche pour leur équipe.
On va peut-être pouvoir réfléchir à mettre en place l'exclusion temporaire. Il y en a marre des matchs détruits par des rouges rapides. Des rouges qui en plus relèvent de la maladresse et non pas de la volonté de casser du bois. Le rouge semelle sur le tibia j'en peux plus... Au nom du fameux "il peut lui casser la jambe". C'est quand la dernière fois qu'on a vu une blessure après une semelle ? En 1987, à l'époque où on faisait ce geste pour casser une jambe...
Bref l'idée pour moi n'est pas de contester le rouge, mais de réfléchir à un nouvel arbitrage, parce que c'est quasiment un match sur 2 qu'il y a des rouges. Et à la 5e, 15e, 25e minutes sans problème. Ça devient n'importe quoi.
Si tu relâches du leste on retrouvera justement des jambes en mille morceaux. Non il faut vraiment continué à punir ce genre de faute par un rouge, c'est le seul moyen d'offrir une protection aux joueurs. .
Oui c'est vrai ce que tu dis. l'exclusion temporaire, c'est compliqué à mettre en place. Quelle serait la frontière entre l'exclusion temporaire et la définitive ? L'intentionalité ? dur à arbitrer... D'un autre côté, on peut aussi voir qu'ils ont arrêté de mettre des rouges pour les coups de coude pendant les duels aériens, comme Gilardino en avait pris un contre nous. C'était ridicule ça aussi. J'aimerais qu'il y ait une réflexion sur le sujet, parce que ça devient trop souvent une parodie de football. Ça détruit toute tactique, mise en place, spectacle. Pour ce qui est souvent un simple coup du sort involontaire. Répréhensible oui, mais involontaire. Personne n'y peut rien. Est-ce que ça mérite de détruire autant de matchs ? Ça arrive trop souvent.
Afonso Moreira a aussi très bien joué, aussi bien défensivement qu'offensivement. On sent qu'il a eu un déclic depuis 10 jours.
Tessman j'aime ce joueur. Mais ses 3 derniers matchs (même si pas complets) sont atroces.
Sa passe pour Hateboer elle pue la peur et le doute...
Un retour sur terre violent pour lui.
Je n'ai pas revu les ralentis, mais Hateboer aussi, comment c'est possible de se faire exclure en moins de 7 minutes???
Surtout avec Turpin, tu le sais que ses matchs se finissent toujours avec un rouge. Ses stats en coupe du monde sont dingues, le mec change le cours de tous les matchs qu'il arbitre mais il est apprécié des instances...
Bref avec lui tu sais que tu dois rester debout, garder les pieds au sol et ranger les mains en défense.
C'est la base....Mais nous on tombe dans le panneau tête baissée...
Pour le TOP je mets le collectif par contre. On avait pas vu ça depuis longtemps un collectif aussi soudé.
Ils auraient pu craquer contre un Brest qui jouait la carotte mais non ils sont restés vaillants et concentrés.
Chapeau.
Sur le coup, Turpin met un jaune. C'est la VAR qui l'appelle pour un rouge – et vu le danger, ça le vaut tous les jours. Moreira se prenait la même faute, on aurait été les premiers à gueuler que c'est un scandale que son agresseur finisse le match.
Sur cette action, je pense qu'il s'agit plus d'une incompréhension qu'autre chose. Tessman pense que Hateboer va venir vers lui, et Hateboer lui, recule. Et comme dit la chanson, si tu avances quand je recule, comment veux-tu ? Comment veux-tu ??
Blague à part, après Hateboer n'est plus sur les bons appuis, c'est un lourdaud, il a voulu arrêter Mboup en mettant la jambe en barrage, et comme il a l'air un peu bourrin il s'est foiré il a tout écrasé. Petite cause grande conséquence. Mais à la base, je dirais qu'il y a un manque d'automatisme pour Hateboer, il y a Tessman qui n'assure pas sa passe, et Hateboer qui rate son anti jeu... Le principal coupable est Tessman pour moi, qui n'était pas pressé, et on parle d'une passe à 5m...d'ailleurs j'ai vu Tessman aller parler à Hateboer quand il est sorti. Je pense que c'est pour s'excuser ou quelque chose dans ce goût... Et sur la faute, Hateboer ne s'est pas gêné pour lui dire "mais qu'est-ce que tu fous ??".
Bon d'accord, la passe de Tessman n'était pas bonne, mais bon sang, tu es loin du but, laisses le ballon à l'adversaire au lieu d'y aller le pied en avant. Si tu regardes l'action au ralenti, en fait Hateboer a un moment d'hésitation, compréhensible car la passe n'est pas assez appuyée. Cependant, il avait 3 solutions, dont une était la mauvaise : (1) tu anticipes une mauvaise passe et tu vas chercher le ballon au moment de la passe (bonne solution car tu passes devant l'adversaire), (2) tu laisses le ballon à l'adversaire tout en te mettant en position de replis défensif (bonne solution, on n'est pas dans un endroit du terrain où il ya danger), (3) ou tu y vas en espérant de toucher le ballon (mauvaise solution, surtout si tu lèves le pied). Le rouge est plus que mérité, faut arrêter avec la fixette Turpin. On a 2 maillons faibles, Hateboer, que je ne sentais pas depuis son arrivée, et AMN qui est insupportable. Quand tu regardes sa tête, on dirais qu'il n'a pas envie d'être là. Je reste prudent sur Kluivert qui est encore jeune et donne l'impression qu'il en veut, et les jeunes comme Molebe, qui ont a priori une marge de progression et qui sont à essayer dans un contexte plus facile.