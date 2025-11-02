Brest - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

Pour sa première titularisation avec l'OL, Hans Hateboer a été exclu après seulement 7 minutes. Malgré tout, les Lyonnais ont conservé un point en faisant preuve de solidarité. Retrouvez le top et le flop de la rédaction.

On a aimé

L'OL a retrouvé des vertus collectives

Sur le plan individuel, Tyler Morton et Pavel Šulc sont les deux noms à ressortir pour leur capacité à conserver la balle et leur grosse dépense d'énergie. Dominik Greif aussi a été décisif. Mais ce dimanche, après le nul 0-0 à Brest, c'est surtout le collectif qu'il nous faut souligner. Car très vite réduit à 10, l'OL a montré tout au long de la partie de la solidarité, notamment défensive. En difficulté défensivement ces derniers temps, il a remis le bleu de chauffe pour résister aux Brestois en deuxième période.

Quatre jours après le résultat très décevant sur la pelouse du Paris FC (3-3), les Rhodaniens ont retrouvé des vertus qui ont fait leur force en début de saison. Évidemment, comptablement, ce point ne leur permet pas d'avancer (ils sont 6es), mais les regrets de cette semaine seront davantage sur la déconvenue face au PFC qu'à Francis-Le Blé.

On n'a pas aimé

Le duo Tanner Tessmann - Hans Hateboer change le match

Alors que Brest n'avait pas touché un ballon dans le camp lyonnais, les hommes de Paulo Fonseca se sont encore une fois mis en difficulté. Sur une passe mal appuyée de Tanner Tessmann, Hans Hateboer, qui reculait, était trop court pour intervenir. Sauf que le Néerlandais a mis la semelle trop haut sur la jambe de Pathé Mboup, forçant Clément Turpin à l'exclure.

Après seulement sept minutes, les partenaires de Moussa Niakhaté se tiraient une balle dans le pied. Pourtant, ils étaient très bien entrés dans cette rencontre. Ils sont parvenus à faire bonne figure avec le ballon pendant le premier acte, avant de baisser le pied physiquement et techniquement après la pause. Les deux joueurs ont d'ailleurs été sanctionnés, puisque le latéral a écopé d'un rouge, tandis que l'Américain est sorti presque dans la foulée. Et cette action a conditionné le reste de l'affiche pour leur équipe.