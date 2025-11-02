Malgré la très longue infériorité numérique, l'OL n'a pas cédé à Brest dimanche (0-0). Un point qui convient à Rachid Ghezzal, mais...

L'OL aurait-il ramené la victoire de Brest en évoluant à 11 contre 11 ? La question restera à tout jamais sans réponse puisqu'Hans Hateboer a laissé ses compères après seulement 7 minutes de jeu. À un de moins, les Lyonnais se sont arrachés pour tenir ce résultat (0-0), surtout après la mi-temps. Un sentiment d'inachevé entourait néanmoins Rachid Ghezzal au coup de sifflet final.

Entre retenir le nul arraché à un de moins et ce nouveau coup d'arrêt, son cœur balançait. "Il y a davantage de positif à tirer de cette partie que face au Paris FC (3-3). On a du mal à se donner des matchs faciles cette année. Il y a beaucoup de faits de jeu, mais on doit faire avec. On a montré un bel état d'esprit et de la solidarité, ce qui nous avait manqué mercredi, a souligné l'ailier droit au micro de Ligue 1+. On a des regrets car il y avait la place de mieux faire, même à 10 contre 11, mais je pense qu'on peut se contenter de ce point."

"Après le repos, c'était plus dur physiquement"

Au moins, les Rhodaniens ont-ils retrouvé certaines vertus défensives qu'ils avaient égarées dernièrement. "À la pause, on ne s'est pas dit qu'on pouvait gagner, mais c'était dans un coin de notre tête au vu de la première période. On avait réussi à contourner leur pressing, à bien ressortir le ballon sans concéder grand-chose. Après le repos, c'était plus dur physiquement, a reconnu Ghezzal. On est dans l'enchaînement des rencontres et on sait qu'ils ont un jeu direct et physique. Mais on est parvenus à faire le dos rond."