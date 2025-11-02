Actualités
Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
Rachid Ghezzal lors d’Utrecht – OL (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)

Ghezzal après Brest - OL (0-0) : "Des regrets, mais on se contente de ce point"

  • par Gwendal Chabas

    • Malgré la très longue infériorité numérique, l'OL n'a pas cédé à Brest dimanche (0-0). Un point qui convient à Rachid Ghezzal, mais...

    L'OL aurait-il ramené la victoire de Brest en évoluant à 11 contre 11 ? La question restera à tout jamais sans réponse puisqu'Hans Hateboer a laissé ses compères après seulement 7 minutes de jeu. À un de moins, les Lyonnais se sont arrachés pour tenir ce résultat (0-0), surtout après la mi-temps. Un sentiment d'inachevé entourait néanmoins Rachid Ghezzal au coup de sifflet final.

    Entre retenir le nul arraché à un de moins et ce nouveau coup d'arrêt, son cœur balançait. "Il y a davantage de positif à tirer de cette partie que face au Paris FC (3-3). On a du mal à se donner des matchs faciles cette année. Il y a beaucoup de faits de jeu, mais on doit faire avec. On a montré un bel état d'esprit et de la solidarité, ce qui nous avait manqué mercredi, a souligné l'ailier droit au micro de Ligue 1+. On a des regrets car il y avait la place de mieux faire, même à 10 contre 11, mais je pense qu'on peut se contenter de ce point."

    "Après le repos, c'était plus dur physiquement"

    Au moins, les Rhodaniens ont-ils retrouvé certaines vertus défensives qu'ils avaient égarées dernièrement. "À la pause, on ne s'est pas dit qu'on pouvait gagner, mais c'était dans un coin de notre tête au vu de la première période. On avait réussi à contourner leur pressing, à bien ressortir le ballon sans concéder grand-chose. Après le repos, c'était plus dur physiquement, a reconnu Ghezzal. On est dans l'enchaînement des rencontres et on sait qu'ils ont un jeu direct et physique. Mais on est parvenus à faire le dos rond."

    à lire également
    Hans Hateboer (OL)
    Brest - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Ghezzal après Brest - OL (0-0) : "Des regrets, mais on se contente de ce point" 23:30
    Hans Hateboer (OL)
    Brest - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 23:10
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Très vite réduit à 10, l'OL s'arrache pour glaner un point à Brest (0-0) 22:43
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Brest - OL : première pour Hateboer, Satriano de retour 19:46
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Ligue 1 - Ligue Europa : le calendrier de l'OL en novembre 17:40
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    OL - Ligue 1 : où es-tu efficacité défensive ? 16:50
    Wendie Renard (OL) lors d'Angleterre - France
    OL Lyonnes : aucun contact entre le staff des Bleues et Wendie Renard 16:00
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL académie : les U19 tiennent le rythme de Clermont 15:10
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : Moussa Niakhaté loue Paulo Fonseca et le reste du groupe 14:20
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes reste seul au sommet 13:30
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL : Šulc, un faux 9 pour une vraie bonne idée ? 12:40
    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    Ligue 1 : pourquoi l'OL craint ce déplacement à Brest 11:50
    Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
    Giráldez, Micah, Chawinga... Les réactions après OL Lyonnes - Paris FC (1-0) 11:00
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Brest -  OL : avant-match, horaire, diffusion TV 10:10
    Martin Satriano lors d'OL - Angers
    Brest - OL : Hateboer et Satriano intègreront-ils le 11 ? 09:25
    les joueurs de l'OL
    L'OL devant les exigences de son bon début de saison 08:40
    Gueïda Fofana, entraîneur de la réserve de l'OL
    OL académie : grosse rechute pour la réserve 08:00
    Bojan Zeković, attaquant des U17 de l'OL
    OL Académie : les U17 confortent difficilement leur place de leader 07:30
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut