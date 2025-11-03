Brest - OL (0-0) : Hateboer, une 400e cauchemardesque

Titulaire pour la première fois avec l’OL, Hans Hateboer n’a pas fait long feu sur la pelouse de Francis Le Blé. Exclu à la 7e minute, le Néerlandais est le troisième Lyonnais à rentrer prématurément aux vestiaires.

Les débuts d’Hans Hateboer à l’OL sont loin d’être idylliques. En l’espace de quatre jours, le Néerlandais a vécu deux cauchemars. Son entrée contre le Paris FC et la réorganisation tactique qui a suivi ont permis au Paris FC d’y croire et de revenir à 3-3 dans un match qui semblait plié à l’heure de jeu. Dimanche soir, Paulo Fonseca avait choisi de le lancer d’entrée de jeu pour faire souffler un peu Ainsley Maitland-Niles. Malheureusement, le repos a été de courte durée pour l’Anglais. Après seulement dix minutes de jeu, le latéral droit a dû faire son entrée en jeu.

Du courage plus que du jeu pour l'OL

L’ancien d’Arsenal n’a pas remplacé une blessure d’Hateboer mais bien Tanner Tessmann après que l’OL soit passé en infériorité numérique. La faute à une passe mal appuyée de l’Américain et un retard du défenseur néerlandais qui a essuyé ses crampons sur la cheville de Pathé Mboup. Un rouge logique dès la 7e minute et qui a donc poussé l’OL à devoir serrer les dents plus que produire du jeu. En rentrant prématurément au vestiaire, Hans Hateboer, qui jouait son 400e match en carrière, rejoint Abner, exclu en milieu de semaine, mais aussi Tyler Morton, premier Lyonnais exclu cette saison à Rennes.