Actualités
Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
Les joueurs de l’OL après la défaite contre Toulouse (Photo by Alex MARTIN / AFP)

Ligue 1 : au classement, l’OL rate encore le coche

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Ayant la possibilité de revenir à deux points du PSG juste avant le choc, l’OL s’est contenté d’un nul à Brest. Reculant d’une place, les Lyonnais restent à bonne distance, mais laissent encore des points en route.

    Après dimanche soir, il y a ceux qui verront le verre à moitié plein et ceux à moitié vide. Dans le nul concédé à Brest (0-0), l’OL n’a pas su relever la tête après la désillusion du Paris FC. Enfin pas totalement. Comme souligné par Dominik Greif et Rachid Ghezzal après le match, les Lyonnais ont fait preuve d’une vraie combativité pour conserver ce nul en infériorité numérique. Seulement, à côté de ça, l’OL a encore gâché une belle occasion de faire un coup au classement. Une victoire en terres bretonnes n’aurait ramené la formation rhodanienne qu’à la 4e place. Néanmoins, elle serait revenue à deux longueurs du PSG, une semaine avant d’affronter le leader.

    Deux points en une semaine

    Au lieu de ça, la possibilité de faire tomber le club parisien et de lui passer devant dimanche prochain n’arrivera pas à cause des quatre unités d’écart. Avec ce point à Brest, l’OL reste dans le peloton de tête, mais recule d’une place (6e). "On a vu les résultats de nos adversaires donc on voulait aussi gagner." Malheureusement, les coéquipiers de Rachid Ghezzal laissent encore des points en route alors qu’il y avait la place de faire quelque chose sans cette exclusion. Une semaine frustrante jusqu’au bout.

    à lire également
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Brest - OL (0-0) : "Un état d’esprit différent de Rennes ou Paris FC"
    1 commentaire
    1. Avatar
      alain.taulin@orange.fr - lun 3 Nov 25 à 9 h 43

      Ce n’est pas sur ce match contre Brest qu’il convient de critiquer l équipe! C’est certainement sur des match comme Toulouse et le PFC ! Fonseca par ces changements a desiquilibre l équipe . Je pense que ce match nul de dimanche est une bonne performance ! Pourquoi avoir recruté Rachid Ghezal? Ou ce défenseur remplaçant à Rennes? Nous avons pour le coup des jeunes talentueux qui auraient pu dépanner et s’affirmer jusqu au Mercato d hiver! Plus propice à réaliser de bons recrutements.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL après la défaite contre Toulouse
    Ligue 1 : au classement, l’OL rate encore le coche 09:30
    Dominik Greif félicité par Clinton Mata lors de Brest - OL
    Brest - OL (0-0) : "Un état d’esprit différent de Rennes ou Paris FC" 08:45
    Tyler Morton lors de Brest - OL
    Brest - OL (0-0) : un point courageux à défaut de mieux 08:00
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Brest - OL (0-0) : Hateboer, une 400e cauchemardesque 07:30
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Ghezzal après Brest - OL (0-0) : "Des regrets, mais on se contente de ce point" 02/11/25
    Hans Hateboer (OL)
    Brest - OL (0-0) : top, flop, ce qu’il faut retenir 02/11/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Très vite réduit à 10, l'OL s'arrache pour glaner un point à Brest (0-0) 02/11/25
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    Brest - OL : première pour Hateboer, Satriano de retour 02/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Moussa Niakhaté lors d'OL - PSG
    Ligue 1 - Ligue Europa : le calendrier de l'OL en novembre 02/11/25
    Morton face à Boga (Nice - OL)
    OL - Ligue 1 : où es-tu efficacité défensive ? 02/11/25
    Wendie Renard (OL) lors d'Angleterre - France
    OL Lyonnes : aucun contact entre le staff des Bleues et Wendie Renard 02/11/25
    Adil Hamdani, attaquant des U17 de l'OL
    OL académie : les U19 tiennent le rythme de Clermont 02/11/25
    Moussa Niakhaté, défenseur de l'OL
    OL : Moussa Niakhaté loue Paulo Fonseca et le reste du groupe 02/11/25
    Les joueuses de l'OL Lyonnes
    Première Ligue : l'OL Lyonnes reste seul au sommet 02/11/25
    Pavel Sulc, buteur lors de Nice - OL
    OL : Šulc, un faux 9 pour une vraie bonne idée ? 02/11/25
    Nicolas Tagliafico (OL) et Mahdi Camara (Brest)
    Ligue 1 : pourquoi l'OL craint ce déplacement à Brest 02/11/25
    Jonatan Giraldez, ancien coach du Barça aujourd'hui à l'OL Lyonnes
    Giráldez, Micah, Chawinga... Les réactions après OL Lyonnes - Paris FC (1-0) 02/11/25
    Clinton Mata (OL) face à Abdallah Sima (Brest)
    Brest -  OL : avant-match, horaire, diffusion TV 02/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut