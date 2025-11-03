Ligue 1 : au classement, l’OL rate encore le coche

Ayant la possibilité de revenir à deux points du PSG juste avant le choc, l’OL s’est contenté d’un nul à Brest. Reculant d’une place, les Lyonnais restent à bonne distance, mais laissent encore des points en route.

Après dimanche soir, il y a ceux qui verront le verre à moitié plein et ceux à moitié vide. Dans le nul concédé à Brest (0-0), l’OL n’a pas su relever la tête après la désillusion du Paris FC. Enfin pas totalement. Comme souligné par Dominik Greif et Rachid Ghezzal après le match, les Lyonnais ont fait preuve d’une vraie combativité pour conserver ce nul en infériorité numérique. Seulement, à côté de ça, l’OL a encore gâché une belle occasion de faire un coup au classement. Une victoire en terres bretonnes n’aurait ramené la formation rhodanienne qu’à la 4e place. Néanmoins, elle serait revenue à deux longueurs du PSG, une semaine avant d’affronter le leader.

Deux points en une semaine

Au lieu de ça, la possibilité de faire tomber le club parisien et de lui passer devant dimanche prochain n’arrivera pas à cause des quatre unités d’écart. Avec ce point à Brest, l’OL reste dans le peloton de tête, mais recule d’une place (6e). "On a vu les résultats de nos adversaires donc on voulait aussi gagner." Malheureusement, les coéquipiers de Rachid Ghezzal laissent encore des points en route alors qu’il y avait la place de faire quelque chose sans cette exclusion. Une semaine frustrante jusqu’au bout.