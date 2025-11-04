Actualités
Maghnes Akliouche face à Moussa Niakhaté lors de Monaco - OL
Maghnes Akliouche face à Moussa Niakhaté lors de Monaco – OL. (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Ligue 1 : Monaco - OL se disputera le samedi 3 janvier

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Premier match de l'année 2026 pour l'OL. Il faudra aller à Monaco le samedi 3 janvier. Une rencontre programmée à 17 heures.

    Pas le temps de trop profiter du passage à la nouvelle année pour les joueurs de l'OL. En effet, il faudra vite reprendre le rythme de la compétition car la 17e journée de Ligue 1 arrivera très vite en 2026. Et c'est un gros morceau qui attend les hommes de Paulo Fonseca. Ils entameront ce nouveau chapitre par un déplacement à Monaco.

    La LFP a programmé ce choc entre Européens le samedi 3 janvier à 17 heures. Pour les supporters lyonnais, il faudra se brancher sur beIN Sports 1, qui retransmettra cette partie. Un horaire auquel les Rhodaniens sont désormais habitués.

    Sans Mata ni Niakhaté

    Rappelons que pour ce voyage sur le Rocher, les coéquipiers de Corentin Tolisso devront se passer de Clinton Mata et Moussa Niakhaté, qui seront à la Coupe d'Afrique des nations. La phase de poules se terminera le 29 (Angola) et le 30 décembre (Sénégal), et même en cas d'élimination précoce, il paraît peu probable qu'ils reviennent pour cette affiche.

    Après ce duel, l'OL bénéficiera d'une semaine complète afin de préparer le match suivant, qui devrait être un 16e de finale de Coupe de France. En cas de sortie de route dès son entrée en lice le week-end du 20-21 décembre, il faudra patienter quinze jours avant de recevoir Brest.

    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : avec trois cartons rouges directs, l'OL rejoint Rennes
    1. Juni38
      Juni38 - mar 4 Nov 25 à 11 h 38

      Pour la première d'Endrick ?

