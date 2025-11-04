Ligue 1 : avec trois cartons rouges directs, l'OL rejoint Rennes

Des gestes répréhensibles pour le collectif. Avec trois exclusions directes, l'OL est l'équipe de Ligue 1 pâtissant le plus de ces cartons rouges pour des interventions illicites.

Avec "seulement" dix-huit cartons jaunes en onze journées, l'OL n'est pas vraiment une formation avertie par les arbitres. En revanche, et ce qui lui fait beaucoup de tort cette saison, ce sont les expulsions. La semaine passée, Paulo Fonseca et ses troupes en ont subi deux consécutivement, face au Paris FC (3-3) et Brest (2-2). Ce qui fait trois au total si l'on se souvient de celui de Tyler Morton à Rennes (3-1).

La particularité de ces faits de jeu, c'est qu'ils sont arrivés sur des gestes répréhensibles, avec à chaque fois une exclusion directe du Lyonnais. Seul le Stade Rennais, en Ligue 1, a écopé d'autant de carton rouge sans en passer par une "biscotte". Précisons qu'Auxerre en récolté quatre, dont deux suite à des doubles avertissements.

L'OL se tire une balle dans le pied

Forcément, ces actions portent préjudice à l'équipe, notamment si l'on reprend les scénarios. Les Rhodaniens menaient 1 à 0 sans trop souffrir dans l'Ille-et-Vilaine avant de s'effondrer. Ils gagnaient 3 à 0 jusqu'au tacle improbable d'Abner à Jean-Bouin. Et ils étaient bien rentrés dans leur partie chez les Brestois avant la double erreurs de Tanner Tessmann et Hans Hateboer après sept minutes.

Tout cela entretien l'impression que l'OL se tire une balle dans le pied alors que son début de saison est bon. Et au vu de l'étroitesse de son effectif, ces suspensions sont en plus gênantes pour gérer les temps de jeu, au-delà des matchs en eux-mêmes.