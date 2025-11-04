Actualités
Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
Tyler Morton exclu lors de Rennes – OL (Photo by DAMIEN MEYER / AFP)

Ligue 1 : avec trois cartons rouges directs, l'OL rejoint Rennes

  • par Gwendal Chabas

    • Des gestes répréhensibles pour le collectif. Avec trois exclusions directes, l'OL est l'équipe de Ligue 1 pâtissant le plus de ces cartons rouges pour des interventions illicites.

    Avec "seulement" dix-huit cartons jaunes en onze journées, l'OL n'est pas vraiment une formation avertie par les arbitres. En revanche, et ce qui lui fait beaucoup de tort cette saison, ce sont les expulsions. La semaine passée, Paulo Fonseca et ses troupes en ont subi deux consécutivement, face au Paris FC (3-3) et Brest (2-2). Ce qui fait trois au total si l'on se souvient de celui de Tyler Morton à Rennes (3-1).

    La particularité de ces faits de jeu, c'est qu'ils sont arrivés sur des gestes répréhensibles, avec à chaque fois une exclusion directe du Lyonnais. Seul le Stade Rennais, en Ligue 1, a écopé d'autant de carton rouge sans en passer par une "biscotte". Précisons qu'Auxerre en récolté quatre, dont deux suite à des doubles avertissements.

    L'OL se tire une balle dans le pied

    Forcément, ces actions portent préjudice à l'équipe, notamment si l'on reprend les scénarios. Les Rhodaniens menaient 1 à 0 sans trop souffrir dans l'Ille-et-Vilaine avant de s'effondrer. Ils gagnaient 3 à 0 jusqu'au tacle improbable d'Abner à Jean-Bouin. Et ils étaient bien rentrés dans leur partie chez les Brestois avant la double erreurs de Tanner Tessmann et Hans Hateboer après sept minutes.

    Tout cela entretien l'impression que l'OL se tire une balle dans le pied alors que son début de saison est bon. Et au vu de l'étroitesse de son effectif, ces suspensions sont en plus gênantes pour gérer les temps de jeu, au-delà des matchs en eux-mêmes.

    à lire également
    Maghnes Akliouche face à Moussa Niakhaté lors de Monaco - OL
    Ligue 1 : Monaco - OL se disputera le samedi 3 janvier

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Tyler Morton exclu lors de Rennes - OL
    Ligue 1 : avec trois cartons rouges directs, l'OL rejoint Rennes 11:50
    Maghnes Akliouche face à Moussa Niakhaté lors de Monaco - OL
    Ligue 1 : Monaco - OL se disputera le samedi 3 janvier 11:00
    Hans Hateboer, défenseur de l'OL
    OL : l'exclusion d'Hateboer, un problème au-delà de Brest ? 10:10
    Alejandro Gomes Rodriguez
    OL : début du Mondial U17 pour Alejandro Gomes Rodríguez 09:25
    Corentin Tolisso lors de Hambourg - OL
    OL : comment l'OL doit-il gérer son capitaine Corentin Tolisso ? 08:40
    Benoît Bastien
    Ligue 1 : Benoît Bastien arbitrera OL - PSG 08:00
    Endrick, attaquant du Real Madrid
    OL - Mercato : Paulo Fonseca a échangé avec Endrick 07:30
    Vignette TKYDG 03 11 2025
    TKYDG : un OL ni vainqueur, ni vaincu 03/11/25
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Le stade Benito-Villamarín du Real Betis
    Pourquoi Real Betis - OL ne se jouera pas au stade Benito-Villamarín 03/11/25
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    Tolisso dans le top 20 des joueurs les plus capés de l’OL 03/11/25
    Wendie Renard en discussions avec Selma Bacha et Kadidiatou Diani lors d'OL - Arsenal
    Wendie Renard (OL Lyonnes) bientôt sur la Fresque des Lyonnais 03/11/25
    Nicolas Tagliafico face à Joris Chotard lors de Brest - OL
    Brest "se devait de prendre trois points" contre l’OL 03/11/25
    Antony, joueur offensif du Real Betis
    Avant d’affronter l’OL, Antony porte le Real Betis en Liga 03/11/25
    Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
    Coupe du monde U17 féminine : Fathallah et les Bleuettes éliminées en quarts 03/11/25
    Adam Karabec lors d'OL - Paris FC
    Ligue 1 : le coup de pompe à l’OL ? 03/11/25
    Eric Roy, coach de Brest
    Brest - OL (0-0) : Roy peste contre Maciel et Tolisso 03/11/25
    Sulc (OL) face à Mboup et Chitard (Brest)
    Brest - OL (0-0) : des Lyonnais muets, une première 03/11/25
    Jorge Maciel en conférence de presse avant OL - Ludogorets
    Malgré 0,18xG, l’OL "aurait peut-être pu faire mieux" à Brest 03/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut