Matej Jug, arbitre Slovène
Matej Jug, arbitre Slovène @UEFA

Real Betis - OL : quatre arbitres slovènes aux manettes

  • par Gwendal Chabas

    • Premier gros duel en Ligue Europa pour l'OL jeudi. Il sera opposé au Real Betis à 21 heures pour la 4e journée. Une affiche dirigée par Matej Jug, arbitre slovène.

    Au bout de trois journées de Ligue Europa, l'OL est presque tout en haut. Avec trois victoires, cinq buts marqués et aucun encaissé, il a idéalement entamé sa campagne en C3. Mais ce jeudi, il fera face à un premier gros morceau dans la compétition, le Real Betis. Rendez-vous à 21 heures au stade de la Cartuja, et non au bien connu Benito-Villamarín.

    Ce bon test sera dirigé par des Slovènes, à savoir déjà Matej Jug au centre des débats. Un officiel de 45 ans qui dispose d'une solide expérience européenne et internationale. D'ailleurs, il n'est pas inconnu pour les Lyonnais. Ils ont déjà croisé sa route à trois reprises.

    Trois matchs, trois victoires à l'extérieur pour l'OL

    Il était aux commandes des matchs face au Vitória Guimarães en décembre 2023 (1-2), puis à Valence en décembre 2015 (0-2) et enfin au Sparta Prague en octobre 2021 (3-4). Trois victoires à l'extérieur pour les Rhodaniens, avant une quatrième jeudi ? C'est peut-être un signe.

    Ce 6 novembre, il sera aidé par deux assistants qui seront ses compatriotes : Matej Žunič et Manuel Vidali. Le quatrième arbitre aussi vient de ce pays de l'ex-Tchécoslovaquie, puisqu'il s'agit d'Alen Bubek. Idem pour le duo à la vidéo, avec Alen Borošak et Dragoslav Perič. Pas de problème de compréhension donc a priori avec six Slovènes pour surveiller cette confrontation.

