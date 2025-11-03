Actualités
Antony, joueur offensif du Real Betis
Antony, joueur offensif du Real Betis

Avant d’affronter l’OL, Antony porte le Real Betis en Liga

  • par David Hernandez
    • Dimanche soir, l’OL a concédé le nul à Brest. Dans le même temps, le Real Betis, futur adversaire des Lyonnais, s’est facilement imposé contre Majorque à domicile.

    Avec quelle équipe l'OL va-t-il se présenter jeudi soir à Séville pour affronter le Real Betis ? C'est toute la question qui se pose après la grosse dépense d'énergie à Brest, dimanche soir, pour garder le nul 0-0. Surtout, dimanche prochain, les joueurs de Paulo Fonseca reçoivent le PSG pour le choc de la 12e journée de la Ligue 1. L'entraîneur portugais va-t-il chercher à faire tourner dans les grandes largeurs en Ligue Europa pour faire souffler au mieux les cadres ? Cela semble fort possible, d'autant plus que l'OL a déjà réussi un début de campagne parfait avec trois victoires en trois matchs.

    10 points sur les cinq derniers matchs

    Sans dire que les Lyonnais vont lâcher ce match, il est fort possible que le Real Betis ne soit pas l'objectif prioritaire de cette semaine à l'OL. Du côté espagnol, la dynamique est loin de celle des Lyonnais. Actuellement cinquièmes de Liga, les joueurs de Manuel Pellegrini sont sur trois victoires et un nul en cinq matchs et viennent de s'imposer facilement contre Majorque. Un succès 3-0 à la maison grâce notamment à un doublé d'Antony, le joueur offensif qui retrouve le plaisir du foot en Andalousie.

    1 commentaire
    1. Avatar
      BadGone91 - lun 3 Nov 25 à 14 h 38

      Attention, c'est clairement un autre niveau que le FCB. Sur le papier ils même meilleurs que nous (valeur marchande de transfermarkt supérieur à la nôtre, ça vaut ce que ça vaut..)

      Vouloir négliger ce match pourrait stopper notre série. Je n'imagine pas que l'on mette de côté un match européen pour être honnête. Je pense que ça peut être un beau match, alors pourquoi s'en priver et mettre Kluivert titulaire ?

