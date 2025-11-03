Actualités
Le onze de l'équipe de France contre les Samoa
Coupe du monde U17 féminine : Fathallah et les Bleuettes éliminées en quarts

  par David Hernandez

    • Malgré une avance de deux buts au moment d’attaquer le temps additionnel, l’équipe de France U18 a pris la porte en quart de finale de la Coupe du monde par les Pays-Bas.

    Le syndrome vaut-il finalement pour toutes les équipes de France féminines ? On peut se poser la question après la nouvelle déconvenue vécue par l’équipe de France U17, dimanche à Tanger. Pourtant au moment de rentrer dans le temps additionnel de ce quart de finale contre les Pays-Bas, rien ne laissait présager une élimination française. Grâce à des buts de Rachael Adedini (38e) et de Luna Laboucarie (91e), la France avait fait le break au meilleur des moments. Se pensaient-elles définitivement dans le dernier carré de la compétition ? Sûrement, mais les Néerlandaises ont trouvé les ressources pour inscrire deux buts à la 92e et 98e minute, poussant le match à se décider aux tirs au but.

    Tirs au but transformés pour Moreau-Tranchant et Marmillot

    À ce petit jeu, les Françaises ont craqué avec une élimination (2-2, 6 Tab 7). Le retour à Décines risque d’être compliqué pour Maïssa Fathallah et ses trois autres coéquipières de l’OL Lyonnes. La jeune défenseuse n’a joué que la première mi-temps et a donc vécu du banc l’incroyable remontée. Moreau-Tranchant, titulaire, et Marmillot, entrée à la 84e, l’ont vécue aux premières loges. Malgré leur tentative réussie au moment de la séance fatidique, elles n’avaient que leurs yeux pour pleurer après cette élimination cruelle.

