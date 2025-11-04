Le Betis sans son gardien titulaire contre l'OL

Absent contre Majorque dimanche soir, Pau Lopez manquera également la réception de l'OL, jeudi. L'ancien gardien de l'OM est blessé à la jambe et doit déclarer forfait.

Ce jeudi, l'OL veut profiter de la Ligue Europa pour relever la tête. Cela lui avait plutôt bien réussi contre le FC Bâle. La formation lyonnaise avait stoppé l'hémorragie de deux défaites consécutives en Ligue 1. Cette fois-ci, ce sont deux nuls à la suite qui sont venus entacher le parcours en championnat. L'opposition européenne sera d'un autre calibre que la formation suisse avec le Real Betis. Seulement, le club andalou risque d'être privé d'un joueur cadre pour ce quatrième rendez-vous de Ligue Europa. Après la victoire contre Majorque, Manuel Pellegrini a donné des nouvelles de Pau Lopez.

Sans Isco et peut-être sans le latéral Ricardo

L'ancien gardien de l'OM était absent en Liga et le sera aussi en coupe d'Europe jeudi soir (21h). Pau López a souffert de "douleurs musculaires lors de l'échauffement avant le match contre Majorque", qui l'ont empêché de disputer la rencontre. Ce mardi, son équipe a annoncé qu'il était victime d'une rupture du tendon du muscle plantaire fin de sa jambe droite. La durée de son indisponibilité n'est pas connue, mais "elle dépendra de son évolution". Il ne sera donc pas la pelouse de la Cartuja.

Déjà privés d'Isco, les Verdiblancos doivent encore attendre un peu avant d'en savoir plus sur le cas du latéral Ricardo qui "avait une contracture à l'adducteur et il était risqué de le faire jouer en deuxième mi-temps. C'est pourquoi Valentín Gómez est entré en jeu."