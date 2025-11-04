Actualités
Abner lors de Real Sociedad - Real Betis
Abner lors de Real Sociedad – Real Betis (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)

OL : Abner retrouvera le Real Betis

  • par Gwendal Chabas

    • Jeudi, Abner fera face à son ancien club, le Real Betis. Le défenseur brésilien a passé un an et demi en Andalousie, aux côtés notamment d'un certain Nabil Fekir.

    Ce serait évidemment mentir de dire qu'Abner a laissé un immense souvenir aux fans du Real Betis. Néanmoins, le défenseur a tout de même disputé 45 rencontres avec la formation andalouse, dont 29 comme titulaire. Signe que durant l'année et demie vécue en Espagne, il était parvenu à se faire sa place. Il a d'ailleurs évolué avec un certain Nabil Fekir, lui aussi parti à l'été 2024.

    Jeudi, le latéral gauche de 25 ans retrouvera le club de Séville, l'OL se déplaçant dans le cadre de la Ligue Europa au stade olympique, aussi appelé La Cartuja. Arrivé en juillet 2024 dans le Rhône, le Brésilien était alors au centre d'une opération coûtant huit millions d'euros à l'Olympique lyonnais. Auparavant, il avait rejoint l'Europe via l'Athletico Paranaense en janvier 2023.

    Titulaire face au Betis ?

    En revanche, il n'aura pas les mêmes repères que dans l'enceinte qu'il a souvent côtoyée, Benito-Villamarín. Cette dernière est présentement fermée pour une rénovation, et ce, depuis la fin de la saison passée.

    Suspendu en Ligue 1 face à Brest - il attend toujours de connaître sa sanction - Abner sera de retour dans le groupe à l'occasion de cette affiche européenne. Dans la peau d'un titulaire ? C'est une éventualité, puisqu'il faudra gérer le temps de jeu de Nicolas Tagliafico avant d'affronter le PSG dimanche.

