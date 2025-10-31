Actualités
Malick Fofana lors d'OL - Strasbourg
Malick Fofana lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Strasbourg : Doukouré prend 4 matchs pour son tacle sur Fofana

  • par David Hernandez

    • Exclu lors d’OL - Strasbourg, Ismaël Doukouré a été rattrapé par le patrouille. Le défenseur strasbourgeois va manquer les quatre prochains matchs, suite à la longue blessure de Malick Fofana.

    Il n'y aura pas eu de suspension à la hauteur de la durée de l'absence de Malick Fofana. Si certains supporters de l'OL souhaitaient une sanction exemplaire, Ismaël Doukouré s'en est plutôt bien sorti. Exclu dimanche dernier pour un tacle par derrière, entraînant une absence de trois mois pour Fofana, le défenseur de Strasbourg sera rapidement de retour sur les terrains. Réunie jeudi soir, la commission de discipline de la LFP a voulu frapper fort, tout en restant assez clémente. Déjà suspendu mercredi après son rouge, Doukouré manquera trois autres matchs, puisque sanctionné au total de quatre matchs ferme.

    Dossier reporté pour Abner

    Avec cette semaine à deux matchs et la trêve internationale qui se profile, le Strasbourgeois sera finalement de retour sur les pelouses de Ligue 1 lors de la première journée de décembre. Loin du préjudice que peut subir l'OL avec ces trois mois d'absence pour Fofana. Exclu lors du déplacement au Paris FCAbner va devoir patienter pour connaitre sa sanction finale. S'il manquera bien le voyage à Brest dimanche (20h45), le Brésilien a vu son dossier reporté à "titre exceptionnel" au 5 novembre.

