Mercredi soir, quatre nouveaux suspects ont été arrêtés dans le cadre de l'affaire du cambriolage du Louvre. L’interpellation a eu lieu aux abords du stade Jean Bouin juste avant le match Paris FC - OL (3-3).

Est-ce que le Paris FC a réalisé un braquage mercredi soir en allant arracher un point (3-3) contre l’OL après avoir été mené 3-0 ? Ce serait réducteur pour le club parisien. En tout cas, la rencontre de la 10e journée de Ligue 1 a donné lieu à une vaste opération d’interpellations dans l’affaire du cambriolage du Louvre. D’après France Info, quatre individus qui se rendaient au stade Jean Bouin ont été interpellés par les forces de l’ordre. Les suspects se trouvaient parmi les supporters, attendant de pouvoir entrer pour assister au match Paris FC - OL.

Un butin de 88 millions d'euros

Ils ont été arrêtés par la BRB et n’ont pas eu le temps de fuir. Les quatre hommes sont suspectés d'être impliqués dans le cambriolage retentissant du musée du Louvre réalisé le 19 octobre dernier avec un butin estimé à 88 millions d’euros. Ils ont été placés en garde à vue. Un cinquième suspect aurait été arrêté à La Courneuve.