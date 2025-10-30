Actualités
Paulo Fonseca lors de FCSB - OL à Bucarest en Ligue Europa
Paulo Fonseca lors de FCSB – OL à Bucarest en Ligue Europa (Photo by Mihnea Tatu / Lightspeed Images / DPPI via AFP)

Ligue 1 : un premier nul sous l’ère Fonseca

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Après vingt-trois matchs faits de victoires ou de défaites, Paulo Fonseca a connu son premier partage des points mercredi en Ligue 1. L'entraîneur de l'OL pouvait malgré tout nourrir de gros regrets.

    Dans un monde où tout roule comme sur des roulettes, la série continuerait encore pour quelques jours. Mais le football est loin d’être une science exacte. Les supporters de l’OL l’ont assez vécu ces dernières saisons pour savoir que rien n’est impossible et que rien n’est fini avant les 90 minutes et le temps additionnel. Mercredi soir, les Lyonnais en ont encore fait l’expérience, mais du mauvais côté cette fois-ci. En menant 3-0 avant l’heure de jeu, Paulo Fonseca et ses joueurs pensaient tenir une septième victoire en Ligue 1. Ce ne fut pas vraiment le dénouement final.

    14 victoires et 9 défaites avant mercredi

    En ratant le coche et laissant le Paris FC revenir à 3-3, l’OL a loupé une belle opportunité de monter tout en haut du classement. Au lieu de ça, la formation rhodanienne a chuté d’une place pour être cinquième avant de se rendre à Brest. Cette contreperformance parisienne a en tout cas mis un terme à la série de Paulo Fonseca depuis sa prise de fonction. L’entraîneur n’avait toujours pas fait de matchs nuls en championnat et avait battu un record vieux de cinquante ans. Tout a une fin, mais le scénario de ce Paris FC - OL laisse de gros regrets.

    Corentin Tolisso buteur lors d'OL - FC Bâle
    Tolisso dans le top 25 des buteurs de l’histoire de l’OL
    1 commentaire
    1. le_yogi
      le_yogi - jeu 30 Oct 25 à 19 h 12

      Puisqu'il y avait une réunion à Parilly aujourd'hui, je m'autorise une comparaison avec le sport hippique 🐎 l'OL de cette saison est ce cheval "sympa", mais qui n'a vraiment aucune marge de manœuvre. Dès que le handicapeur lui rajoute 2kg après une victoire, il a du mal à répéter ! Ça reste compétitif pour une place, mais on sent qu'il y a un plafond.

      Et si on était chez les trotteurs: c'est comme si l'OL devait évoluer déferré des 4 à chaque course (càd avec l'équipe type !!). Sauf qu'à un moment tu dois faire souffler certains joueurs, et là forcément ça pêche... Car l'OL n'est pas ce crack qui peut briller même avec ses fers, sans être en configuration "course". Ou alors c'est que Fonseca n'a pas encore trouvé les bons réglages... Œillère descendantes, débouche-oreilles, sulky américain ? Avis aux spécialistes 🤣

