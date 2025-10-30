Ligue 1 : un premier nul sous l’ère Fonseca

Après vingt-trois matchs faits de victoires ou de défaites, Paulo Fonseca a connu son premier partage des points mercredi en Ligue 1. L'entraîneur de l'OL pouvait malgré tout nourrir de gros regrets.

Dans un monde où tout roule comme sur des roulettes, la série continuerait encore pour quelques jours. Mais le football est loin d’être une science exacte. Les supporters de l’OL l’ont assez vécu ces dernières saisons pour savoir que rien n’est impossible et que rien n’est fini avant les 90 minutes et le temps additionnel. Mercredi soir, les Lyonnais en ont encore fait l’expérience, mais du mauvais côté cette fois-ci. En menant 3-0 avant l’heure de jeu, Paulo Fonseca et ses joueurs pensaient tenir une septième victoire en Ligue 1. Ce ne fut pas vraiment le dénouement final.

14 victoires et 9 défaites avant mercredi

En ratant le coche et laissant le Paris FC revenir à 3-3, l’OL a loupé une belle opportunité de monter tout en haut du classement. Au lieu de ça, la formation rhodanienne a chuté d’une place pour être cinquième avant de se rendre à Brest. Cette contreperformance parisienne a en tout cas mis un terme à la série de Paulo Fonseca depuis sa prise de fonction. L’entraîneur n’avait toujours pas fait de matchs nuls en championnat et avait battu un record vieux de cinquante ans. Tout a une fin, mais le scénario de ce Paris FC - OL laisse de gros regrets.